全球金市：金价在五个月低点附近持稳，等待更多美国数据出炉

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
本周稍早美国强劲的制造业数据打压金价大跌，因市场认为美国经济复苏将促使美联储减缓购债。
美国本周将公布GDP和非农就业数据，这应为刺激政策前景提供线索。美联储12月17-18日将召开下次政策会议。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周二其黄金持仓量下降1.80吨至841.41吨。
汤森路透GFMS数据显示，印度10月白银进口升至三个月高位，且有望创下今年纪录水准，因买家选择白银替代昂贵的黄金来满足旺盛的季节性需求。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。