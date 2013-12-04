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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 08:57 BJT

全球金市：金价在五个月低点附近持稳，等待更多美国数据出炉

本周稍早美国强劲的制造业数据打压金价大跌，因市场认为美国经济复苏将促使美联储减缓购债。

美国本周将公布GDP和非农就业数据，这应为刺激政策前景提供线索。美联储12月17-18日将召开下次政策会议。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周二其黄金持仓量下降1.80吨至841.41吨。

汤森路透GFMS数据显示，印度10月白银进口升至三个月高位，且有望创下今年纪录水准，因买家选择白银替代昂贵的黄金来满足旺盛的季节性需求。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽 审校　戴素萍)
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