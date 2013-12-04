专栏节选:精选市场，精选个股--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月5日出版的当期「老谢开讲」专栏) 二○一三年已接近尾声，也是到了回首个人投资战果的时候。从大的标的来看，今年ＱＥ︵量化宽松货币政策︶没有退场，但原物料跌势却十分猛烈，今年投资最大的输家肯定是黄金、白银与白金等稀有金属。

金价在一二年最后一个交易日收盘是一六四八．九美元，如今跌到一二二一．九美元左右，全年至少下跌二五％。白银从三○．三二美元跌下来，如今跌破二十美元大关，全年下跌三六％，大多数贵金属原物料在今年跌幅都不小。软商品的咖啡、糖也是如此，这是一三年最大的输家。

**上证今年跌势依旧，连外资也抓不准**

暂时不论房市，全球股市也呈现涨跌互见的局面。我们就以统计到十一月二十九日的资料来看，同样是在中南美洲的新兴市场，一二年最耀眼的是墨西哥，但一三年轮到委内瑞拉与阿根廷。委内瑞拉从一一．六万点大涨到二七○．二万点，涨幅之大，恐怕全球无人能出其右。而阿根廷股市今年从二八五四．二九点大涨到五七一八．六八点，涨幅正好是一○○％。但是，阿根廷、委内瑞拉大涨，相对来看，今年巴西股市却下跌一三．九％，在全球股市中跌幅名列前茅。其他下跌的还有墨西哥下跌二．七六％，智利股市下跌一一．九％。

这五个都是十分具代表性的新兴市场，虽然委内瑞拉、阿根廷大涨，但是巴西、智利、墨西哥却下跌。

再看最具代表性的金砖四国，今年印度上涨七．○三％表现最抢眼；但巴西大跌一三．九％最为弱势；介于中间的是俄罗斯，全年力守平盘，今年小涨○．三一％；最特殊的是经济基本面表现仍抢眼的中国股市，以上证为例，从年初的二二六九．一三点，到十一月最后一个交易日的二二二○．五点，全年小跌二．一四％。

中国股市是让外资最难揣测的市场，因为○七年上证从六一二四点跌下来，最惨跌到今年一八四九．六五点，目前盘旋在二二○○点左右，目前的位置只有○七年的三分之一。几乎每一年大家都认为中国股市跌势将尽，像去年底，中国本土券商用了一个标题「熊途末路」，认为上证漫漫跌势将尽，但是今年跌势依旧。外资机构高盛年初预测上证到年中会见到二六○○点，岁末可见到二七五○点，仍然是摃龟。上证对照中国每年七～八％的ＧＤＰ︵国内生产毛额︶成长，尤其是在全球股市涨多转跌势中，走势表现十分诡谲，连外资也抓不准。

整体来看，一三年的全球股市发达国家表现比新兴市场好，这当中从五月二十二日美国联准会主席柏南克示警ＱＥ要退场，造成美元强势，资金从新兴市场流向成熟市场，也造成欧美成熟市场今年股市的涨幅都超越去年，最具代表性的是美国各大指数都创下新高价。

道琼指数去年底以一三一○四．一四点收盘，十一月最后一个交易日涨到一六○八六．四一点，一三年的涨幅达二二．七六％；标普五○○创了历史新高，全年涨幅也有二六．六二％；更厉害的是那斯达克回到十三年前的四○○○点高位，全年累积涨幅也有三四．四六％。九九年十二月，那斯达克冲上四○○○点，到了二○○○年三月，那斯达克写下五一三二．五六点的历史新高，然后一路崩跌而下，最惨跌到一一六三点，然后才展开反攻之路。

**美国股市是ＱＥ下的最大受益者**

十三年前网路泡沫造就了一批名字后面有「.com」的公司，如今能幸存的不到一○％，不过这些网路公司能脱颖而出的都有真本事。像亚马逊在○一年最惨跌到五．五一美元，如今涨到三九三美元，市值跑到一八○二亿美元；谷歌从○四年上市的八十五美元一直涨到一○六八美元，从一家不赚钱的网路公司，如今成为全世界第二大市值科技股。旅游网PRICELINE.COM在○一年最惨跌到六．三美元，如今涨到一一九八美元。谷歌与PRICELINE.COM都创造获利，已经可以计算本益比了。

美国股市是ＱＥ下的最大受益者，从ＱＥ以来，美股已连续上涨五年了，欧洲加入ＱＥ，也成了另一个赢家。今年全球股市有涨有跌，但是欧洲股市几乎全是涨势，其中最出色的是欧洲龙头德国，德国股市一三年从七六一二．三九点涨到九四○五．三点，全年涨幅达二三．五五％，表现傲视全欧洲。其次是法国股市上涨一七．三二％，英国股市也上涨一二．七六％，而欧猪国家股市今年表现更亮眼，爱尔兰、希腊今年都大涨逾三成，义大利与西班牙也涨了两成。这个现象印证了欧洲在一一年第四季以来爆发的欧债危机，原则上已经度过难关。欧猪国家逐渐好转，德国则成了欧洲中流砥柱。

回头看亚洲，日本应是最大赢家，进入岁末，日圆又进入另一轮贬值循环，今年上半年日圆一度急贬到一○三．七二兑一美元，后来又急升到九十三．七八，日股一度从一五九四二．六点回挫到一二四一五．八五点，这回日圆又重启贬值之势，十二月三日已来到一○三．三七，一旦日圆又贬破新低，可能带动日经指数重燃另一段涨势。

最近日经指数又上攻到一五七二九．○九点，到十一月底为止，日经指数全年上涨五○．六六％，涨幅傲视全球，日股大涨最重要的动能来自日圆贬值，日本企业获利出现大暴冲。从日本企业○七年的每季净利来看，在金融海啸来临之前，日本企业单季净利创下五．九八兆日圆新纪录，最惨是○九年首季大亏五．二八兆日圆。这些年日本企业单季净利大约都在二兆日圆左右，但是今年五月日圆贬到一○三．七二，日本企业连续两季出现获利大成长。

今年第二季（日本新会计年度第一季），单季净利达五．二九兆日圆，比一二年第二季的二．五六兆日圆，成长逾一倍，今年第三季净利又到五．四六兆日圆，已逐渐回到海啸前高峰。有了企业获利当后盾，日本股市这回涨势也格外扎实。

**日股年底前可望向一万八千点关卡挑战**

像是丰田一三年单季获利分别是三一三九．八亿、五六二一．九亿及四三八四．三亿（日圆），新会计年度的上半年，丰田净利已超过一兆日圆，去年第四季日圆在八○左右，丰田单季净利只有九九九．一亿日圆，丰田获利大成长，股价也有好表现。马自达第三季净利一九五．三亿日圆，成长六成以上。日圆贬值下，日本市值前十五大企业净利都显着成长，股价随获利水涨船高，日本股市年底前可望向一万八千点关卡挑战。

日本的亮眼，相对连续上涨五年的东协市场，今年显着出现获利回吐的卖压，今年印尼股市小跌一．四％；最近有抗争的泰国，今年外资明显净流出，今年股市也小跌一．四九％。反而是过去表现平稳的马来西亚股市，今年仍上涨七．三三％。菲律宾股市从高档折回，跌幅也不小，但今年仍保有六．八一％的涨幅。

东协市场今年是第五年涨势，基本上基期相对高，股市的回档算是合理，不过整个东协市场未来发展仍值得期待。在中国崛起之后，东协国家是中国与美国两大强国未来必争的焦点。因此，中国全力打造东协加一，加三到加六，美国则全力经营ＴＰＰ（跨太平洋经济战略伙伴关系），中、美频频加码，东协国家已立于不败之地。

再看亚洲的四小龙市场，今年台股显着量缩，不过论涨幅，台股表现并不差，到十一月二十九日为止，台股上涨九．一九％，新加坡股市回到去年起涨区，全年小涨○．二九％，有三星当靠山的韩国，今年在日圆大幅贬值压力下，韩国股市全年小涨二．三九％。

而香港股市明显受到中国经济调整的影响，全年小涨五．四％。从这个涨幅来看，台湾今年ＧＤＰ表现可能不及二％，可能在四小龙敬陪末座，不过台股去年受制于证所税，全年缺乏好表现，今年有一点落后补涨的味道，因此，在亚洲四小龙股市相对领先。

从成交量来看，台股明显是弱势多头，从证所税冲击后，台湾资金明显外逃，今年第三季连续第十三季净流出，金额已高达一○二○亿美元，以第三季的情况来看，国人大买海外基金及债券净流出一二三．九亿美元，完全无法填补外资买超台股净流入的四十．三亿美元。台湾的资金持续外流，纵使靠外资也补不了缺口，这是台股弱势的主因。

如果以成交量来比较中、港、台三地，更明显可看出这样的景象，像十二月二日，中国通过ＩＰＯ︵首度公开发行︶条例，未来将加速核准新股上市，造成深沪股市显着下跌，上证成交一五一九亿人民币，深市成交一五二六亿人民币，两市加总是三○四五亿人民币，约新台币一．四七兆元，与台股十一月或上月成交一．五八兆元相差无几，这个现象代表中国股市一天的成交量，约等于是台股一个月的交易量。

香港股市上一周周成交量四一○三．二九亿港币，国企股成交量也有一四○○亿港币，换算成新台币，港股成交量约台股三倍，而在九七年之前，台股成交量经常是港股的三倍。量能的式微是台股逐渐边缘化的警讯，台湾的政府若要拚经济，不能不注意这个现象。

**新兴市场面临经济结构调整**

从全球股市一三年的表现来看，美国与德国股市从金融海啸以来，已持续进入第五年上涨，指数在一万六千点的道琼指数已站在历史最高点上面，纵然美股并没有明显泡沫化现象，但是基期已高。整体来看，成熟国家股市都在基期很高的位置。至于新兴市场则面临经济结构的调整，加上若美元走高，很可能引发更可怕的资金外流。在这种情况下，一四年全球股市可能继续一三年的格局。整体来看，股市波动可能比一三年更小。高基期市场与低基期市场各有优势。

但是更重要的是要精选个股。放眼一四年，电子商务将进入重要起跑阶段，今年亚马逊把营收冲高到一○○○亿美元，才刚出现小幅获利，进入一四年，包括中国的阿里巴巴、腾讯，从电子商务引爆的新商机可能是产业大主流。今年腾讯市值正式超越一○○○亿美元，最近日本软体银行也跨越一○○○亿美元关卡，加上亚马逊站上一八○○亿美元，这个大时代正要降临。从电子商务引爆的物流及相关产业商机，进入一四年可能才是主战场。

进入一四年还有一个更重要的趋势：未来的世界吃软不吃硬，硬体的制造价值愈来愈少，时代往前走，对台湾侧重在代工产业是致命的伤害。

从台股来看，电子股的高价股愈来愈少，而且跌下去，很难再回来，像宏达电从一三○○元跌到一二二元，ＴＰＫ宸鸿从九八四元跌到一五二元才从谷底反弹，由此可以看出电子制造业的宿命。

反而是过去二十年埋首苦干的传产股开花结果，今年儒鸿涨到三九○．五元，令市场吃惊；隐形眼镜的精华光学涨到九一三元，金可涨到六四六元，都让市场惊艳。进入一四年，这样的黑马仍然会不断的产生。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。