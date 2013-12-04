中国汽车：中汽协高层称外资在合资公司中的股比50%红线不能突破

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海12月4日 - 在中国商务部近期表示将在汽车等领域进一步开放外资准入限制后，中国汽车工业协会高层近日发出不同声音，明确提出，现有规定中，“外资在国内汽车合资公司中的股比不能超过50%”的红线不能被突破。
中国汽车协会网站刊登协会常务副会长兼秘书长董扬的博客文章称，“外方不超过50%股比的底线不能突破，主要理由是为了保护中国品牌。”
他还指出，从双方控制力对比看，中方汽车企业处于弱势。即使是两方合资对等控股的企业，由于外方技术、管理上的优势，话语权原本就大于中方；更何况不少合资企业的中方由几家联合组成，统一意志势必受到削弱。因此，如果在股比上再退让，中方就可能完全失去话语权。
“从发展看，50%股比的限制，并没有影响外国大公司对中国的投资热情，我们为什么要更开放？”他反问道。
他提到，在汽车工业协会之前提给工信部的建议中，中汽协认为对于行业有重大影响的决策，不宜仓促决定，而应该多部门商量，较广泛征求意见，经过科学论证，再进行决策。
“在汽车行业，中外合资的股比限制问题，就是当前最重大的问题，远比某些大城市限购等问题对中国汽车产业未来发展的影响大。”他说。
商务部新闻发言人沈丹阳近日曾表示，商务部将加快推动统一内外资法律法规。同时还将进一步放开钢铁、化工、汽车等一般制造业领域的外资准入限制，包括放宽外资在注册资本、股权比例、经营范围等方面的限制。
中国北汽集团 近期与德国戴姆勒 达成合作协议，后者参股北汽股份12%股份，并在其与北汽合资的汽车制造厂中占49%股份。业内人士稍早曾质疑，戴姆勒的实际控制的股比已超50%。
中国已连续数年成为全球最大的汽车消费国，2012年中国销售汽车1,930.64万辆，同比增长4.33%。中资企业与德国大众 、美国通用 、日本丰田 等的合资公司成为国内汽车行业的领先者，而中国民族汽车品牌的市场份额仅三成左右。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。