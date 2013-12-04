专栏节选 :如何创造“创造力”--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月5日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 四万年前，中国、欧洲和南非不约而同发展出石窟壁画；这些精细的壁画颇具艺术水准，人类学家在一九四○年代首度发现后，历经数十年，至今仍对这些壁画不甚了解──老祖宗们是用它来装饰？还是宗教庆典的一部分？或是记载历史？

更令人困惑的是，在这些壁画出现前，「人类」只不过比狒狒稍微好一些而已；而且当时还有许多不同的物种在争取地球的主导权；是什么因素，让人类的创造力和智力突然向前跨了一大步？

根据一项理论显示，当时人类脱离非洲丛林，或许是第一次人口成长到足以形成社区的规模；而关键多数，正是创造力爆发的根源。

与同侪互动的能力，似乎是影响我们智力的最重要原因。更精准地说，社会网络有助于刺激我们的创造力，也是形成智力的要素。一如先前所提，智力测验衡量的是我们的抽象能力、假设思考能力，以及预视不在眼前事物的能力。

智力与创造力形成的过程相同，但根据针对真正富创造力者的心理学研究显示，不论在艺术、科学或商业领域（如贾伯斯），他们与精神分裂患者有个共同点，即认知的反抑制。

现实世界里，我们的脑袋会自动过滤掉许多杂讯，以免认知功能被无用的资讯给淹没，比方有时我们会对窗外的噪音听而不闻。但是，这项能力也会把灵光乍现的好点子给过滤掉了。创造型天才，正是那种能够将一闪而过的好想法，从「杂讯堆」里挑出来的人。

当今我们生活在一个想法比事物重要的世界。中国已成为世界工厂，我们还曾一度羡慕中国的成就，然而，制造是二十世纪的事了，我们不必再仰赖制造来创造经济成长。

此外，当不成第一，第二、第三都没意义了。成为第一个进入新产品、新想法和新市场，是我们应该抱持的唯一目标。将我们的能力聚集在一起，形成社会网络相当重要，这也是台湾一向擅长的领域。台湾是好交际的社会，凭藉着群聚效应，成功打造出电子王国，生技业也循着类似的途径快速成型。

不过，个人的创造力也很重要，我们可以透过几个步骤让创造力极大化：当一个想法突然浮现脑袋时，紧紧记住，并倾听这些想法，在忘掉前写下来；让自己暴露在一群有趣、不同类型的人和事物上，尽可能交游广阔，接触刺激抽象思考能力的艺术和其他媒体；接受困难的挑战，因为透过自我挑战，才能提升到新的境界。

最后，拓展自己的知识。如此，当你碰到一个好想法时，才能分辨并保留下来。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。