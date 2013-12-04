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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 09:03 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在东京市场上涨，料受日本进口商买盘推动

* 日本进口商买盘料为美元/日圆从102.28涨至102.61的推手

* 日本进口商继续逢跌买进，尤其在东京定盘将至的时间

* 但之后买需可能迅速枯竭，除非日股上扬

* 投机客仍净作空日圆，可能要进一步锁定获利

* 美元/日圆关键支撑位在200小时移动均线切入位102.01下方

* 102.00下方可能存在大规模停止单，若有效跌破该水准意味着进一步的下滑

(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)
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