港报社评：港深合作防疫，保健康稳消费--星岛日报12月4日

香港首现H7N9新型流感病人，当局迅速应变，令市民提高警惕时又不致陷入恐慌。病毒无边界，港府须与深圳当局加强合作抗疫。

比起16年前香港发现人类首宗禽流感，今天当局应急部署和市民反应都比较镇定。香港经历过1997年H5N1和2003年沙士冲击，已经拟备周全的控疫机制。

现时世界上只有大中华地区证实有人患上H7N9流感，138宗确诊个案中，死亡率达35%，几乎全部是接触禽鸟或其排泄物感染。香港确诊的一宗，印尼女佣患者日前曾在深圳买鸡宰杀，极有可能是在深圳感染。港府防疫宁枉毋纵，在本地进行严重级别戒备，并暂停深圳全部3个供港鸡场的活鸡和产品输港，引起批发商不满。

港府与内地有协议，一旦发生禽流，感染地点13公里范围内的活鸡和冰鲜禽肉都会暂停输港。上月初东莞常平镇山贝村一个三岁男童确诊新型流感，范围内有一个饲养规模达120万只鸡的供港鸡场，港府并没有禁止输港，高永文当时解释，如果没有科学证实鸡场有疫鸡，都以防万一停入鸡只，会是纯粹政治决定。

3个供港鸡场没有内销深圳，没有发生鸡瘟，遭遇则与东莞鸡场截然不同。高永文解释：香港首现确诊个案，估计印佣在深圳感染，但是确实地点未定，故此特别处理。

深圳供港鸡场为此损失不菲，可能觉得蒙受冤屈。今次市面没有重演16年前鸡农鸡贩全行损失惨重，其中一个原因就是停止输入深圳鸡只稳住消费信心。

港府昨日找到与患者同游深圳的印佣，宜尽早确定患者买鸡地点，通报深圳，评估疫况，在保障市民健康和公平对待鸡农方面做好平衡。

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