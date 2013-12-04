港报社评：宁紧勿松，防范禽流感蔓延--文汇报12月4日

香港此次预防H7N9反应迅速，即时启动一系列应急措施。不过，目前与家禽紧密接触的从业者风险最高，当局必须宁紧勿松，不仅提醒业界提高警觉，还需加强巡查督促清洗，更要呼吁市民外游时切勿接触活家禽。

香港有印佣确诊感染H7N9禽流感后，特区政府已立即决定暂停3个深圳注册鸡场的活鸡供港；同时，成功接触200名与染病印佣接触过的人，包括17名有过密切接触的人士，对其进行禽流感快速测试。香港过往曾遭受过禽流感的重创，此次政府高度重视禽流感再袭的风险，迅速启动紧急应对方案。

患者印佣上月曾到深圳屠宰活鸡煮食，显示近距离接触活家禽，受到感染的风险极高。食环署应加强巡查，确保鸡只零售点遵守政府的指引，包括街市活鸡日日清，采取防护措施。渔护署亦要巡查本地鸡场、活家禽批发市场、雀鸟公园、店舖，确保禽鸟健康正常，并提醒业界提高警觉。

现时进入冬季，是禽流感的高发期，虽然香港和内地并未出现大规模感染迹象，但香港市民与珠三角地区人口密集、交流频繁，未来整个珠三角、港澳地区感染禽流感的风险绝对不能低估。政府要呼吁提醒市民，注意个人卫生。

香港卫生署、渔护署等部门，应与深圳市及广东省的卫生防疫、动物防疫等部门保持密切联络，紧密监控疫情的变化。一旦发现受感染源头的资料，两地有关部门需及时互通信息，商讨协调推出进一步的防护措施。通过两地紧密合作，共同防范禽流感蔓延，积极保障两地民众健康。

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