中国个股：正和股份拟增发筹资31亿元，以收购哈萨克斯坦一油田股权

路透北京12月4日 - 中国海南正和实业集团股份有限公司 周三公告称，拟通过定向增发募集31.2亿元人民币，用于收购哈萨克斯坦马腾石油公司95%股权。收购完成后，正和股份将进入国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的滨里海盆地。

公告称，拟向广西正和实业集团等七家公司非公开增发5.2亿股，每股定价为6元，增发后广西正和仍为正和股份控股股东。 该公司表示，目前其主营的房地产业务正面临很大的盈利压力，急需寻求新的利润增长点，公司寄望此次收购后能进入前景广阔的能源产业，直接参与国际能源市场竞争。

公告显示，马腾公司三个在产油田区块的勘探开发许可总面积为75.2平方公里。目前三块油田已进入稳产阶段，去年合计产油量166万吨，并与中国石油 及哈萨克斯坦国家石油公司的主力油田交叉分布。

另外，油田附近设有中哈油田的输油管线入口中心站。未来马腾公司可选择将产出原油送入中哈管线，可进一步降低运输成本。

此次收购尚需获得两国有关部门批准，以及哈萨克斯坦共和国国有石油公司（KMG）放弃优先受让权。

正和股份A股自9月下旬起连续停牌，上一交易日报收4.61元。今日复牌后即封在涨停价5.07元。（完）

欲了解公告详情，请点选 here (发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)