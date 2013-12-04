港报社评：H7N9闯港8日才确诊须检讨缺漏之处--明报12月4日

香港确诊首宗H7N9禽流感个案，患者是一名印尼女佣，从10年前SARS肆虐而总结出来的经验，大派用场，相关机制已经启动。但这宗个案在进入香港医疗体系第8日后才获确诊，个中是否有一些漏洞，值得注意。

在确诊首宗病例之后不到24小时，食物及卫生局长高永文表示，已经与印佣曾接触的超过200人取得联络，与较密切接触的17人亦已完成快速测试，初步证明对病毒反应呈阴性，显示防疫措施按既定程序进行。政府只要保持快速应变，应有较大信心控制疫情。

检视患病印佣得病和病情恶化历程，显示医疗体系未能及早发现。印佣上月17日到深圳，据知曾屠宰活鸡煮食，她在25和26日两度向屯门普通科医生求诊，医生未诊断出她患H7N9疫症，27日到屯门医院急症室求医，因为病情恶化需要使用人工肺。

印佣由求医到前晚确诊，历时8日。印佣于27日到屯门医院，5日后才确诊；据本报取得的医管局内部电邮显示，医院在去月28日和30日已证实测试呈阳性反应，但当局为何在本周二晚上才宣布确诊，应解释和交代。且印佣过了3关，当局才启动应对疫症措施，整体情况有值得检讨之处。

印佣在深圳接触鸡而得病，但未闻深圳有确诊H7N9个案，家禽也未见异样；今次印佣在深圳得病，传播源头和传播方式看来难有头绪。

如特区政府虽然提升流感戒备级别至严重，但是只停止深圳注册供港活鸡场进口家禽，而非停止方圆13公里鸡场的家禽来港，就是因为未能确定印佣接触的鸡来自何处。特区政府仍然应该与深圳当局协作，尽量找出带有病毒的鸡的来源。

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