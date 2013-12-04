港报社评：拜登权充和事老，谋促成中日对话--信报12月4日

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
美国副总统拜登今天将抵达北京，东海防空识别区引发之剑拔弩张能否得到缓和，成此行焦点。拜登此行，是为向世人明确美国的战略意图。中国偏在拜登到访前10天，突然宣布设立覆盖钓鱼岛在内的东海防空识别区，拜登不得不处理由此而引起的纠纷。
美国此前已再三申明反对北京划定的防空识别区，但又同意商业航空公司向中国提交飞行计划书。但白宫发言人于拜登抵达东京同日，在新闻发布会上针对空识区的发言措辞强硬，直指中方的企图挑衅行为，会引起误判风险导致区域紧张升温。
拜登在会晤日本副首相麻生太郎后，随行官员表示，美方提出两点呼吁，一是中方应保持克制；二是避免其他破坏地区稳定的行动，包括单方面再设新的防空识别区。
美国为自身利益，一方面要力挺盟友日本，另一方面又不愿太刺激中国，拜登此行当不可避免提及防空识别区，但相信他不会提出强硬主张，而是要求中方不再有进一步行动。
中国设立东海防空识别区，除了是钓鱼岛争端的延伸，也是中国海洋战略和海空军长远部署所需，北京对美日相迫当不易让步，只是中方实在不愿与日演至军事交锋。
拜登昨在记者会上敦促日本尽快与中国设立危机管控机制，恰恰中方曾提出而遭日方否决，拜登容或展开促成中日双方坐下来沟通对话的斡旋。
拜登访华，身负化解空识区引起的风波以外，北韩和伊朗核问题等，也是美国谋求中国合作应对的重点事务，华盛顿政府在中日之间拿揑平衡，保持东亚二强斗而不破，才符合美国的最大利益。
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路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
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