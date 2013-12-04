《新兴市场重要经济事件预告》--12月4日-12月11日

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
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12月4日(三)
巴黎--非洲-法国经济会议，法国财政部长莫斯可维西和非洲开发银行总裁Donald Kaberuka将发表讲话。
首尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将访问韩国(至12月5日)。
韩国仁川--世界银行和IMF首脑访问韩国。
圣地亚哥--智利央行公布11月货币政策会议记录(1130)。
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。
12月5日(四)
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
布拉格--捷克央行管委会召开例行周度会议，不讨论货币政策问题。
12月6日(五)
缅甸奈比多--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问缅甸(至12月7日)。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
12月9日(一)
暂无重要经济事件。
12月10日(二)
多哈--欧洲货币杂志2013年卡塔尔会议(至12月11日)。
12月11日(三)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。