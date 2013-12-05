香港新股：中国信达IPO以招股价区间上限定价，筹资25亿美元

路透香港12月5日 - 据一名熟知情况的消息人士周四对路透称，中国最大不良债权资产投资者--信达资产管理股份有限公司 香港首次公开发售（IPO）以招股价区间上限定价，筹资25亿美元（约190亿港元）。

该名消息人士并称，信达IPO发行价定为每股3.58港元，此前给出的招股价区间则为3.00-3.58港元。信达是次发售53.19亿股新H股。