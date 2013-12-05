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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 08:54 BJT

香港新股：中国信达IPO以招股价区间上限定价，筹资25亿美元

路透香港12月5日 - 据一名熟知情况的消息人士周四对路透称，中国最大不良债权资产投资者--信达资产管理股份有限公司 香港首次公开发售（IPO）以招股价区间上限定价，筹资25亿美元（约190亿港元）。

该名消息人士并称，信达IPO发行价定为每股3.58港元，此前给出的招股价区间则为3.00-3.58港元。信达是次发售53.19亿股新H股。

美银美林 、瑞信 、高盛 和摩根士丹利 担任IPO保荐人。（完）

(编译 雷美珍；审校 曾祥进)

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