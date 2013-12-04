全球金属：2012年镍产量高过需求，供应过剩9.45万吨--INSG

路透伦敦12月3日 - 国际镍业研究组织(INSG)数据显示，全球2012年镍产量成长9%，产量较消耗量高出9.45万吨。

去年全球镍消耗量165.8万吨，产出为175.3万吨。

INSG在其2013年年报中的数据显示，去年镍供应出现过剩，相比之下，2011年市场供需将近平衡，而2010年则有供应缺口。

INSG上月数据显示，今年1-9月市场过剩的供应激增至12.71万吨。

镍市场长期供应过剩的问题，反映在伦敦金属交易所(LME)注册仓库的库存，根据LME数据，自2011年底以来镍库存已增加两倍，至目前的逾25万吨<0#MNISTX-LOC>。

LME指标三个月期镍价格 今年以来累计已跌逾20%，很可能连续三年录得跌幅。镍是今年表现最差的基本金属。

分析师表示，减产以及印尼对镍矿石出口可能执行的禁令，明年可望有助消化市场上部分过剩供应，并拉抬镍价。印尼是全球主要镍矿石出口国。