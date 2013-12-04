全球金属：2012年镍产量高过需求，供应过剩9.45万吨--INSG

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透伦敦12月3日 - 国际镍业研究组织(INSG)数据显示，全球2012年镍产量成长9%，产量较消耗量高出9.45万吨。
去年全球镍消耗量165.8万吨，产出为175.3万吨。
INSG在其2013年年报中的数据显示，去年镍供应出现过剩，相比之下，2011年市场供需将近平衡，而2010年则有供应缺口。
INSG上月数据显示，今年1-9月市场过剩的供应激增至12.71万吨。
镍市场长期供应过剩的问题，反映在伦敦金属交易所(LME)注册仓库的库存，根据LME数据，自2011年底以来镍库存已增加两倍，至目前的逾25万吨<0#MNISTX-LOC>。
LME指标三个月期镍价格 今年以来累计已跌逾20%，很可能连续三年录得跌幅。镍是今年表现最差的基本金属。
分析师表示，减产以及印尼对镍矿石出口可能执行的禁令，明年可望有助消化市场上部分过剩供应，并拉抬镍价。印尼是全球主要镍矿石出口国。
路透上月对分析师进行的调查结果预期，2014年底镍供应过剩量料为60,376吨，少于对今年底供应过剩数量预估的95,338吨。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。