台湾货币市场：台币短率提存期初往低位靠拢，关注一年期存单标售

* 短拆利率稳定，短票利率微降

* 一年期存单标售料利率有机会持平至微扬

* 美元短缺暂时无解

记者 林妙容

路透台北12月4日 - 台湾银行间台币拆借短率周三大致持平上日，短票利率则往低点靠拢。今日为新提存期首个交易日，银行积极询问短钱拆出机会，但市场需求平平，拆款利率没有明显变化，银行开始关注周五将标售的一年期央行存单。

货币市场人士指出，部分银行由于跨年资金拆出仍受到限制，早盘市况平平。但随着美国量化宽松(QE)退场时程重新成为市场关注重点，游资仍多的银行也对本周五例行标售的364天期央行存单感到关注。

他们指出，由于11月提存期的累计超额准备较上提存期大减近五成 ，加以年底前市场预期外资将暂事休息，不会积极汇入，台币资金水位可望持稳不再暴增，加上QE年后或有机会见到退场的具体时点，令本次一年存单利率有机会持平甚至微扬。

〞我觉得(利率)不会再走低了，要考虑到一年后的利率环境。〞一本地银行资金调度人士称。

台湾央行将在12月6日、13日每月例行性的标售一年期、两年期的定存单，金额各为1,000亿以及100亿台币，11月标售的一年期定存单加权平均得标利率在0.615%，低于市场预期；两年期定存单加权平均得标利率在0.756%，也略低于预期。

此外，上周以来波动较大的美元/台币换汇交易(FX SWAP) 市场，以及本地美元拆借市场 ，今日早盘仍因美元紧俏的原因令价格持续波动，暂时没有改善迹象。美元/台币换汇一个月期 早盘报-0.063/-0.048，折幅持续趋深；美元拆借一个月期 报0.6-0.7%，再较上日跳升约5个基点。

本地时间12:15时：

**台币兑美元 午盘收升1.16角报29.586。

**台股 小升0.41%，报8,426.88点；成交量 为576.92亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.387%。今日区间暂在0.295-0.390%，上日区间在0.295-0.395%；一周拆款利率暂在0.380-0.420%，上日在0.370-0.430%。

**短票市场利率往底部靠拢**

短票市场方面，票券商称旬初银行去化资金的态度转为积极，但因今日发票量平平，票券商的资金缺口不大，令与银行端的承作受限。不过因资金供应充裕，短票利率略略往低点靠拢。

一大型票券商指出，今日主要仍以收受跨年资金为主，因部分银行仍有去化资金需求，今日跨过新历年的利率高点不复见0.63%，0.63%成交以跨过农历年的较长天期票券为主。

今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交仍在0.60%-0.61%；跨年天期的主交投在0.62%，上日在0.62-0.63%。

今日存单到期金额为3,744.6亿台币，发行金额稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆5,128.15亿台币，其他交易日落点分别为周四446.5亿及周五5,358.35亿。

拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为594亿台币，累计超额准备为3,818亿，加计前期1%的超额准备为5,128亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率大致持稳。今日有350亿台币公债交割，证券商资金缺口较大，不过市场供应充沛，因此也顺利完成调度，利率则持平在既有水准。

一票券商交易员表示，虽然是月初，但有少数投信的货币型基金遭寿险赎回，但整体而言，买券需求还是大于供给。有的投信找不到公司债标的，也愿意转作利率较低的公债。

另一证券商交易员则称，今日以到期续作为主，有的投信公司债RP在到期后，也依要求顺势将利率自0.68%下调至0.67%，而且也可以此利率水准跨过年底。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，同上日。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也同上日。