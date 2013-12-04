港报财经评论：改革新现象要有新解读--信报12月4日

改革新现象要有新解读/ 习广思

才踏入12月，退市忧虑在欧美股市再次浮现，当中最敏感的是债市及金市，退市预期正在升温。金价逐步向1,200美元水平下跌，欧美股市近日则藉机调整。不过，退市不过是调整的藉口而已，自5月至今，退市忧虑时起时降，金价续跌、债市续弱，惟独股市跌完后上升，反映目前资金投资无门，股市是最佳出路，即使退市带来短期震荡，投资者很快会意识到低息之下。日圆续弱、日股续强，两者都到了关键水平。日经指数昨天收报15,749点，挑战今年高位，美元兑日圆升穿103水平后回吐，挑战5月中高位。路透消息指出，日本政府将在明年4月上调消费税前推出530亿美元的经济刺激方案，以支撑经济。换言之，市场憧憬日本首相安倍晋三需要加码第一及第三支箭，即加码量宽之余，亦加码刺激经济。大和总研指出，传统上，日股在12月有动量效应，即强者愈强，首11个月跑赢大市的股份，在12月维持强势的机会亦较大，此情况在过去20年的12月出现过17次，近10年出现过9次。而且，受惠日圆转弱，日经指数在年底有望见16,000点。

港股继续整固，恒指在24,000点前争持，昨天收报23,910点。大市成交额590亿港元，沽空比率8.7%。昨天市况与周一相似，维持整固格局，强股搵位突破，弱股炒作落后，全日有58只股份创一年新高，资金续在细价股上搵食。蓝筹股轮流支撑大市，和黄 终破百元大关，并升穿2007年高位，分拆资产上市的催化剂未用完。濠赌股方面，金沙 破位见新高。投资者可留意腾讯 、银娱 正处于待破阶段；另外，金融股大涨小回，内险股、港交所 均属此类。大市持续整固，板块轮流炒，钢铁及航运股轮流上涨，水泥股炒价格回升，当中以落后股最为瞩目。山水水泥 、西部水泥 均有不俗升幅。家电股跟A股再涨，电视机股反弹，创维数码 值得留意。

昨天大市焦点在电气设备股，东方电气 、上海电气 、哈尔滨电气 股价升幅介乎8%至11%。国务院总理李克强向英国首相卡梅伦提出中英开展核电实质性合作，相关股份应声急涨，总理推销成功是刺激因素，板块落后才是真相。李克强的买股贴士赢面相当高，先有城镇化受惠股，再有高铁股，如今到电气设备股。三中全会细节公布后，港股节奏明快，资金先追入中资金融股，且一追再追。落后板块藉各种理由、憧憬炒上，有利基金在年底前追表现。近日资金炒作细价股，部分蓝筹股价再见新高。许多人都努力想在年底前追回表现，尤其是上半年表现落后的投资者。

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可用相反理论/ 苏子

昨天美元兑日圆曾高见103.38水平，此高位距离今年的103.73高位相差只有35点子而已；不过，昨天美元兑日圆却未能在目前市场一片看淡日圆大方向声中进一步挑战今年的高位，反而在升至103.20水平附近时已开始遇上严峻阻力，美元兑日圆已经返回103关口以下波动，暂时最低曾见102.62水平。如昨晚美元兑日圆始终未能重返103关口以上，反而更以近全日低位收市，则日线图便会呈现射击之星的不利形态并且亦会在103关口以上，呈现近似双顶的见顶形态；相信这有利汇价在目前市场普遍相信有极高机会突破今年的103.73高位后可以朝着108╱110区域迈进之际，出奇不意地来个反高潮，并且回落至被榊原英资认为已不大可能跌破的100心理关口以下波动！

目前市场近乎一面倒看淡日圆后市的悲观情绪，配合市场上所累积的大量日圆净短仓期货合约已达到8年新高来看，日圆的确具备条件可以应用相反理论，可以打赌其止跌回升。故现水平仍押重注打赌日圆将继续下挫的投资者宜注意日圆汇价有可能出奇不意地掉头回升，杀一众得意忘形的看淡者一个措手不及！昨天欧罗兑美元未有承接前天已见转劣的技术走势进一步下破1.35心理关口，反而更再次返回50天SMA以上波动，故短线走势可说是十分反覆。如昨晚欧罗兑美元可以继续保持在50天SMA以上，到收市时更升至1.36关口以上，那便要提防汇价有可能在突破近期跌幅的61.8%反弹目标及触发止蚀买盘后朝着近期跌幅的76.4%反弹目标迈进。

由于近期日圆所呈现的大弱势已令不少从事利差交易的资金视日圆为安全的融资货币及买入风险货币如欧罗及英镑。故一旦日圆弱势逆转，宜留意欧罗及英镑近期的升势会否因为利差交易的资金拆仓而一同出现逆转的情况。若出现此情况，相信欧罗兑美元即使向上突破，再升的空间亦不多。

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