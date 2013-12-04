港报财经评论：军工概念热炒，中航科工起飞--经济日报12月4日

军工概念热炒，中航科工起飞/ 余少文

中国内地股市先跌后升，但仍无法令国企指数扭转跌势，维持A股明年第一季向好，军工概念股会是热炒主题之一，中航科工 有望起飞，值得候低吸纳。国企指数昨日裂口低开，始终无法重越11,500点，全日跌99点或0.9%，收报11,448点，成交额133亿港元，只有38%主板H股可以逆市上升，并有104只H股被沽空，是历来最多的一日，沽压好似在增加；而红筹指数跌23点或0.5%，收报4,679点，成交额46亿港元。IPO消息对A股并没有带来冲击，反而是大户趁调整而密密吸纳，故A股明年是值得看好，尤其第一季。仍然坚持A股好、H股好，特别是一直提及但中国内地仍未公布的QDII2，会是国指日后走高的催化剂，只是目前要耐心地等。因为早前不少三中全会概念股被追捧，整固需时，再加上12月的年度结，都会影响基金、大户等粉饰橱窗行为，甚至乎开始换马。

不知道环保概念股明年能否继续炒作，但预期证券商、保险、军工等股份是明年炒作主题，只是本港军工概念股只有中航科工，当时因大市调整而先行沽出，股价最后跌至3.5港元水平，过去一个月由3.52港元升至4.7港元，升幅达34%。惟股价过去两日调整，认为可以候低吸纳，若然股价跌至4港元水平，会回补6,000股。中航科工主要业务是航空整机和零部件，11月完成直升机资产重组，透过A股上市的哈飞股份，间接持有惠阳航空螺旋桨、景德镇昌飞航空零部件和天津直升机，尤其天津直升机是组装中航直升机AC系列民用直升机产品线，可能令集团增加民用直升机市场的竞争力，高盛曾指出民用直升机市场的利润率应高于军用直升机市场，中航直升机的目标是2020年成为世界主要直升机生产商之一，故不排除有更多国际项目。

大和早前访问中航科工后，表示随着今明两年有更多航空工业的投资，航空工业盈利到2015年会加快增长，有信心中航科工未来三年在通用航空工业有强劲发展，短期催化剂是政府支持政策和新定单。至于中日紧张因素，只是中航科工股价的兴奋剂，看好中航科工的原因是中央会开放低空空域管制和母公司注资，直升机资产重组只是注资的起步而已，尽管因为减持哈飞而间接持有其他公司，今明两年来自哈飞的盈利可能受到轻微影响，但预期母公司会陆续注入A股上市公司，是股价催化剂和盈利增长动力所在。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞