日本股市：早盘回落，因日圆反弹

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透东京12月4日 - 日本日经指数周三从上日创下的六年收盘高点回落，随着日圆走高，投资者将获利落袋为安；本周稍晚将出炉美国11月就业报告。
日经指数 下滑1.3%至15,552.56点，周二曾创下2007年12月以来的最高收盘价。
对汇率敏感的出口类股承压。丰田汽车 、本田汽车 、富士重工 、马自达 、日东电工 跌幅为0.8%至2.1%不等。
村田制作所 微跌0.1%。
软银 下滑1%。Fast Retailing 跌0.9%。
东证股价指数 跌0.9%至1,251.77点，成交量为过去90个交易日全日均值的25%。(完)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。