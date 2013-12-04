日本股市：早盘回落，因日圆反弹

路透东京12月4日 - 日本日经指数周三从上日创下的六年收盘高点回落，随着日圆走高，投资者将获利落袋为安；本周稍晚将出炉美国11月就业报告。

日经指数 下滑1.3%至15,552.56点，周二曾创下2007年12月以来的最高收盘价。

对汇率敏感的出口类股承压。丰田汽车 、本田汽车 、富士重工 、马自达 、日东电工 跌幅为0.8%至2.1%不等。

村田制作所 微跌0.1%。

软银 下滑1%。Fast Retailing 跌0.9%。