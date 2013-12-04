中港个股：工商银行推出账户国际原油交易产品--新闻稿

路透北京12月4日 - 以资产计全球最大的银行--中国工商银行 称，已在全国范围内正式推出了账户国际原油交易产品，这是目前中国第一个以布伦特原油合约作为报价参考对象的交易产品，进一步丰富了个人客户参与原油投资交易的渠道和品种。

工行发布的新闻稿称，此次推出的账户国际原油参考布伦特原油合约报价，价格更为国际化。而账户北美原油产品参考西德克萨斯轻质原油合约报价，主要反映北美地区或美国国内的原油价格。客户可以根据自身需要和偏好自由选择账户原油交易品种。工行于今年3月份推出了国内首个账户北美原油交易产品。

账户国际原油产品分期次发行，每期产品均设置交易起始日、交易结束日和结算日等信息，客户可在交易起始日至交易结束日的交易时间内买卖该产品。如交易结束日后客户交易账户仍有该期产品余额的，工行将参考交易结束日国际市场结算价格为客户办理资金结算。

账户国际原油的交易起点数量和最小递增单位均为0.1桶，交易方式包括实时交易和最长120小时的挂单交易，采取“T+0”交易模式，即客户买入的账户原油份额可在当日卖出，客户卖出账户原油份额获得的资金可在当日继续买入，因此客户在交易日当天可进行多次账户原油交易。

新闻稿表示，客户在工行网点或电子渠道完成风险承受能力评估和产品适合度评估后，即可开通账户国际原油交易，并通过网上银行、电话银行等办理交易、挂单、查询等业务。