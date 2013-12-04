香港新股：福寿园计划在香港IPO筹资约2亿美元

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透香港12月4日 - 要说在香港的首次公开发行(IPO)市场赚大钱，大家并不会马上想到投资一家陵园管理公司。
但中国人根据家庭状况和偏好，可以把丧事办得很铺张。现在，这样一家殡葬服务公司的招股已经引起了大大小小投资者的兴趣。
根据路透了解到的条款说明，上海福寿园集团计划在香港上市筹资约2亿美元。随着中国人口的迅速老龄化，这家殡葬服务企业正在兴建更多陵园。
一位对IPO知情的人士称，福寿园估计，中国14亿人口中有1.8亿已经年过60，两年后将达到2亿。但这位知情人士拒绝具名，因招股细节并未公开。
和今年香港最大规模的IPO--中国信达资产管理的25亿美元相比，福寿园的规模要小得多，但也已经吸引到国际私募股权公司凯雷集团 的注意。
凯雷一位发言人说，该公司已经与福寿园举行了商谈，但拒绝评论这家美国公司是否会投资。
“(IPO)市场目前关注那些拥有特殊经营模式的企业，”辉立证券的Jasper Chan在谈及福寿园的时候表示，“这有可能成为未来IPO的热点之一。”
该公司周一开始对此次IPO的需求进行分析，定于12月9日启动。
除福寿园之外，已有多家殡葬服务企业在亚太股票市场上市，其中包括香港的安贤园中国 和勤达集团国际 、台湾的龙岩 以及澳洲的InvoCare 。
根据市场研究机构Euromonitor，中国殡葬服务行业去年的规模为465亿元人民币(76.3亿美元)，到2017年每年将增长18%。
条款说明文件还显示，花旗集团 为此次福寿园招股的独家保荐机构和全球协调人。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
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--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。