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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 09:57 BJT

中国债市：上海证券交易所周四起开展第三次国债预发行交易--公告

路透上海12月4日 - 中国上海证券交易所周三公告称，将于周四(5日)起开展七年期记账式国债预发行交易，为今年第三次。

刊登在上海证交所的通知称，本次预发行国债的标的券仍为财政部今年第20期国债，采用价格申报，基准价格为98.436元，参考久期为5.83年。

本次预发行证券简称为WI132007，证券代码为751811。预发行时间为12月5日至12月10日。预发行标的券招标时间为下周三(11日)。

财政部于10月16日招标发行的第20期记账式国债 ，期限为七年，首次发行规模315.5亿元，票面利率4.07%；之后在11月13日进行了第一次续发，中标收益率4.4515%，发行量280.6亿元。

国债预发行交易采用竞价交易方式，每个交易日的9:15-9:25为开盘集合竞价时间，9:30-11:30、13:00-15:00为连续竞价时间，大宗交易方式暂不实施。国债预发行交易履约保证金比例暂定为10%。

财政部今年3月决定开展国债预发行试点，10月在上海证交所正式开始预发行交易，目前仅有七年期记账式国债为首批试点券种。

国债预发行是指以即将发行的记账式国债为标的进行的债券买卖行为，也就是在国债正式招标发行前特定期间买卖双方进行交易，并约定在国债招标后按约定价格进行资金和国债交收的交易行为。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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