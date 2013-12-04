中国债市：上海证券交易所周四起开展第三次国债预发行交易--公告

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海12月4日 - 中国上海证券交易所周三公告称，将于周四(5日)起开展七年期记账式国债预发行交易，为今年第三次。
刊登在上海证交所的通知称，本次预发行国债的标的券仍为财政部今年第20期国债，采用价格申报，基准价格为98.436元，参考久期为5.83年。
本次预发行证券简称为WI132007，证券代码为751811。预发行时间为12月5日至12月10日。预发行标的券招标时间为下周三(11日)。
财政部于10月16日招标发行的第20期记账式国债 ，期限为七年，首次发行规模315.5亿元，票面利率4.07%；之后在11月13日进行了第一次续发，中标收益率4.4515%，发行量280.6亿元。
国债预发行交易采用竞价交易方式，每个交易日的9:15-9:25为开盘集合竞价时间，9:30-11:30、13:00-15:00为连续竞价时间，大宗交易方式暂不实施。国债预发行交易履约保证金比例暂定为10%。
财政部今年3月决定开展国债预发行试点，10月在上海证交所正式开始预发行交易，目前仅有七年期记账式国债为首批试点券种。
国债预发行是指以即将发行的记账式国债为标的进行的债券买卖行为，也就是在国债正式招标发行前特定期间买卖双方进行交易，并约定在国债招标后按约定价格进行资金和国债交收的交易行为。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。