中国债市：上海证券交易所周四起开展第三次国债预发行交易--公告

路透上海12月4日 - 中国上海证券交易所周三公告称，将于周四(5日)起开展七年期记账式国债预发行交易，为今年第三次。

刊登在上海证交所的通知称，本次预发行国债的标的券仍为财政部今年第20期国债，采用价格申报，基准价格为98.436元，参考久期为5.83年。

本次预发行证券简称为WI132007，证券代码为751811。预发行时间为12月5日至12月10日。预发行标的券招标时间为下周三(11日)。

财政部于10月16日招标发行的第20期记账式国债 ，期限为七年，首次发行规模315.5亿元，票面利率4.07%；之后在11月13日进行了第一次续发，中标收益率4.4515%，发行量280.6亿元。

国债预发行交易采用竞价交易方式，每个交易日的9:15-9:25为开盘集合竞价时间，9:30-11:30、13:00-15:00为连续竞价时间，大宗交易方式暂不实施。国债预发行交易履约保证金比例暂定为10%。

财政部今年3月决定开展国债预发行试点，10月在上海证交所正式开始预发行交易，目前仅有七年期记账式国债为首批试点券种。