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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 09:55 BJT

《汇市简讯》美元/韩元受到日圆/韩元买盘及韩股下跌因素的支撑

* 美元/韩元受到日圆/韩元空头回补的提振，韩股延续跌势亦带来支撑

* 日圆/韩元扩大涨幅，最新报10.378，美元/日圆则因澳元/日圆的卖盘而承压

* 韩股延续跌势，最新下跌0.89%

* 美元/韩元最新报1061.45-1061.85，波动区间为1060.6-1062.3(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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