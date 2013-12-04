香港个股：瑞安建业减持渖阳物业项目八成权益，套现11.68亿元人民币

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透香港12月4日 - 在中国从事房地产和水泥业务的瑞安建业 宣布，将出售旗下一项位于渖阳市的在建发展项目其中80%股权，套现11.68亿元人民币，所得资金将作公司的一般营运资金用途。
瑞安建业的声明称，出售事项为其提供机会，于现有市况下以可获取的最佳价值变现于上述项目的投资，作为实行公司物业组合的策略性变现计划的一部份。
该项目位于渖阳市皇姑区北陵大街的在建工程发展项目，完成出售后，瑞安建业仍持有20%的权益。
瑞安建业周三早盘初段股价微涨0.89%，报9.07港元。大盘恒生指数 跌0.87%。
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。