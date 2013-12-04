香港个股：瑞安建业减持渖阳物业项目八成权益，套现11.68亿元人民币

路透香港12月4日 - 在中国从事房地产和水泥业务的瑞安建业 宣布，将出售旗下一项位于渖阳市的在建发展项目其中80%股权，套现11.68亿元人民币，所得资金将作公司的一般营运资金用途。

瑞安建业的声明称，出售事项为其提供机会，于现有市况下以可获取的最佳价值变现于上述项目的投资，作为实行公司物业组合的策略性变现计划的一部份。

该项目位于渖阳市皇姑区北陵大街的在建工程发展项目，完成出售后，瑞安建业仍持有20%的权益。

瑞安建业周三早盘初段股价微涨0.89%，报9.07港元。大盘恒生指数 跌0.87%。

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