更新版1-日本财政：将推1,820亿美元经济振兴方案，无需额外举债支应--消息

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路透东京12月4日 - 日本首相安倍晋三本周准备同意一项约1,820亿美元经济振兴方案，但政府将不需为这些新措施增加举债。

要求匿名的消息人士向路透表示，这项方案料在周四由首相安倍晋三通过，总额为18.6万亿(兆)日圆(1,816亿美元)。

这将使得整体方案规模相当于安倍今年初推出的20万亿日圆支出计划。安倍年初推出该计划是为了终结日本15年之久的物价下滑以及成长迟滞。

但消息人士说，新的经济方案将包括公股银行提供的贷款、地方政府及企业支出。日本政府就经济措施所公布的主要数字通常包括已经获得承诺的支出，而且通常远超过政府实际支出规模。

消息人士说，该项经济方案核心将是安倍在10月时所下令的支出举措，旨在明年4月消费税提高之前提振经济。

当时政府官员表示，主要的经济刺激措施规模约为5万亿日圆。消息人士周二时表示，规模为5.4--5.6万亿日圆。

消息人士说，所需资金可望由税收以及其他尚未动用的资金来支应，政府不需要为此方案发行新公债。由于经济回升，税收较初步预算预估为高。