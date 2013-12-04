更新版1-日本财政：将推1,820亿美元经济振兴方案，无需额外举债支应--消息

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
(新增细节)
路透东京12月4日 - 日本首相安倍晋三本周准备同意一项约1,820亿美元经济振兴方案，但政府将不需为这些新措施增加举债。
要求匿名的消息人士向路透表示，这项方案料在周四由首相安倍晋三通过，总额为18.6万亿(兆)日圆(1,816亿美元)。
这将使得整体方案规模相当于安倍今年初推出的20万亿日圆支出计划。安倍年初推出该计划是为了终结日本15年之久的物价下滑以及成长迟滞。
但消息人士说，新的经济方案将包括公股银行提供的贷款、地方政府及企业支出。日本政府就经济措施所公布的主要数字通常包括已经获得承诺的支出，而且通常远超过政府实际支出规模。
消息人士说，该项经济方案核心将是安倍在10月时所下令的支出举措，旨在明年4月消费税提高之前提振经济。
当时政府官员表示，主要的经济刺激措施规模约为5万亿日圆。消息人士周二时表示，规模为5.4--5.6万亿日圆。
消息人士说，所需资金可望由税收以及其他尚未动用的资金来支应，政府不需要为此方案发行新公债。由于经济回升，税收较初步预算预估为高。
他们指出，措施中将包括提振竞争力的举措，对女性、青年及老年人的协助，加速311震灾海啸后重建，以及2020年东京奥运的公共建设。(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。