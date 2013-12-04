日本已公布经济指标--2013/12/04

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.5% +0.9% r 12月8日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y 11月 +0.6% +0.3% -- -- /y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y 10月 +0.9% +0.7% -- -- /y) 工业生产(m/m) 10月 +0.5% p +1.3% r -- -- 失业率 10月 4.0% @ 4.0% @ 12月26日 -- 贸易收支(亿日圆) 10月 逆差10,907 逆差9,321 12月17日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 10月 +0.9% +3.7% -- -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。