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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 10:28 BJT

芝加哥期市：小麦期货连涨第二日，受强劲出口预期及天气因素影响

3月玉米期货 持平在每蒲式耳4.31-1/4美元，上日上涨1.6%。

MDA Weather Services周二表示，本周末将出现一股寒流，可能将对美国硬红冬麦作物造成威胁。

将近200万吨运往中国的美国玉米面临严格检测，以查证是否含有未经批准的转基因(GMO)成分，此前已有数批船货遭中国检疫当局禁止进入中国，让出口商及谷物贸易商大感意外。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 669.00 0.75 +0.11% +1.10% 666.74 52

CBOT玉米 431.25 0.00 +0.00% +1.59% 433.58 51

CBOT大豆 1322.50 2.75 +0.21% +0.09% 1292.23 55

CBOT稻米 $15.91 -$0.02 -0.16% +0.03% $15.62 57

美国原油 $97.19 $1.15 +1.20% +3.59% $94.92 70

汇率

欧元/美元 $1.358 -$0.001 -0.05% +0.31%

美元/澳元 0.907 -0.007 -0.72% -0.33%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 于春红)
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