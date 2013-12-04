芝加哥期市：小麦期货连涨第二日，受强劲出口预期及天气因素影响

《汇市简讯》美元/日圆重返近期区间中段，东京盘初有薪酬结算日需求

路透4月10日 - 0052GMT * 美元/日圆重新回到近期波动区间110.11-112.21的中段 * 周五纽约盘从110.14低点上涨至111.36，周一亚洲盘目前为止在111.00-45区间 * 上周五没有再度跌破110之后出现空方回补 * 薪酬结算日(Gotobi)东京定盘需求支持盘初走势，还有少量空头回补。 * 期权到期抑制汇价上涨--在111.50-60有6.90亿美元期权到期，在112.00有7.40亿美元 * 周线图上一目均衡云区顶部在111.38 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)