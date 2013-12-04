芝加哥期市：小麦期货连涨第二日，受强劲出口预期及天气因素影响

3月玉米期货 持平在每蒲式耳4.31-1/4美元，上日上涨1.6%。
MDA Weather Services周二表示，本周末将出现一股寒流，可能将对美国硬红冬麦作物造成威胁。
将近200万吨运往中国的美国玉米面临严格检测，以查证是否含有未经批准的转基因(GMO)成分，此前已有数批船货遭中国检疫当局禁止进入中国，让出口商及谷物贸易商大感意外。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 669.00 0.75 +0.11% +1.10% 666.74 52
CBOT玉米 431.25 0.00 +0.00% +1.59% 433.58 51
CBOT大豆 1322.50 2.75 +0.21% +0.09% 1292.23 55
CBOT稻米 $15.91 -$0.02 -0.16% +0.03% $15.62 57
美国原油 $97.19 $1.15 +1.20% +3.59% $94.92 70
汇率
欧元/美元 $1.358 -$0.001 -0.05% +0.31%
美元/澳元 0.907 -0.007 -0.72% -0.33%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李婷仪 审校 于春红)