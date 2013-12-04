美国金融：旧金山联储总裁威廉姆斯称下调银行准备金利率“合乎情理”

路透旧金山12月3日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)目前下调过剩准备金利率的理由比以往更加充分。自美国深陷金融危机以来，美联储一直维持该利率在略高于零的水平。

美联储在2008年将向银行支付的超额准备金利率设定为0.25%，从那以后就一直维持该水平。

投资者近期猜测美联储将下调该利率，以表明其认真对待维持低利率的政策，即使在缩减850亿美元的月度购债规模后也将按兵不动。

“正如大家所说，这不会成为改变游戏规则的元素。但考虑到我们正在大力推行很多非常规政策，我认为这合乎情理，”威廉姆斯在采访中向路透记者表示，“如果能些微下调基金利率和利率，那就是利好因素。”

威廉姆斯大力支持美联储的购债计划。他在周二表示，美联储应该进一步努力证明，将在必要时维持低利率来支撑经济复苏。

他认为更重要的是，美联储应该更详细地说明，在失业率降至6.5%之后，何种因素会最终导致升息。美联储曾表示6.5%的失业率是考虑升息的门槛。

威廉姆斯参与美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)决策会议，但在2015年之前都不具有投票权。

超额准备金利率与美联储的主要政策利率不同，后者已经在0-0.25%之间维持了近五年时间。

不过，降低该利率意味着推动更多资金流入金融系统，以贷款形式刺激投资、就业和经济增长。银行持有约2.5万亿(兆)美元的超额准备金。

“经过纽约联储的证明，通过这种反向回购，我们确实有这种能力。即使我们将准备金利率降至接近零，也基本可以掌控短期利率，”威廉姆斯表示。