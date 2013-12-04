台湾汇市：台币盘初实质汇价区间微升，部分外资汇入

路透台北12月4日 - 台币兑美元 周三盘初实质汇价区间微升。交易员指出，早盘台币实质交投因外资汇入而区间偏升，预期在美国公布非农就业数据之前，台币仍将持稳既有区间整理。

汇银人士表示，尽管日圆压力稍有缓解，不过韩圆盘初暂持平上日收盘价附近整理，难提供台币进一步指引，盘初台币主交投来自部份外资汇入，进、出口商交投则暂偏淡静，令台币实质汇价略向区间下方靠近。

“目前台币还是欠缺方向，多由实质交投带动!”一位本地银行交易人士说。

交易员料今日台币主要交投区间暂看在29.550-29.600间。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日稍有缩小，当地时间10:08，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.498/29.514附近，上日收盘在29.490。

本地时间10:08时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高1.33角报29.569。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.555-29.579，上交易日在29.561-29.610。

交易员观察市场最新动态：

* 韩元 早盘持平，难提供台币指引

* 盘初外资偏向买汇，进、出口商交投偏淡

* 台股 盘初在平盘附近上下波动，关注外资动向

* 当地时间9:55，台北外汇成交量1.05亿美元，交投持稳

交易员预测今日集中交易区间：

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