台湾汇市：台币盘初实质汇价区间微升，部分外资汇入

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透台北12月4日 - 台币兑美元 周三盘初实质汇价区间微升。交易员指出，早盘台币实质交投因外资汇入而区间偏升，预期在美国公布非农就业数据之前，台币仍将持稳既有区间整理。
汇银人士表示，尽管日圆压力稍有缓解，不过韩圆盘初暂持平上日收盘价附近整理，难提供台币进一步指引，盘初台币主交投来自部份外资汇入，进、出口商交投则暂偏淡静，令台币实质汇价略向区间下方靠近。
“目前台币还是欠缺方向，多由实质交投带动!”一位本地银行交易人士说。
交易员料今日台币主要交投区间暂看在29.550-29.600间。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日稍有缩小，当地时间10:08，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.498/29.514附近，上日收盘在29.490。
本地时间10:08时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高1.33角报29.569。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.555-29.579，上交易日在29.561-29.610。
交易员观察市场最新动态：
* 韩元 早盘持平，难提供台币指引
* 盘初外资偏向买汇，进、出口商交投偏淡
* 台股 盘初在平盘附近上下波动，关注外资动向
* 当地时间9:55，台北外汇成交量1.05亿美元，交投持稳
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.550-29.600最新相关报导链接：
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路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
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