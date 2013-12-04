香港个股：ASM太平洋向美国都福收购电子及可替代能源印刷工艺业务

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透香港12月4日 - 半导体器材制造商--ASM太平洋 周三公布，向美国都福集团（Dover） 收购供应予电子及可替代能源市场的印刷工艺业务，基本代价为1.7亿美元（约13.2亿港元）。
ASM太平洋在联交所一份声明中称，拟收购Dover旗下的DEK业务，是表面贴装技术（SMT）设备细分市场丝网印刷机之市场领导者，预计此次收购将补足并扩阔SMT配置设备市场销售基础。
“集团有意结合DEK的产品，为SMT市场客户提供一个包括丝网印刷、屏幕银浆检测机及配置机的完整生产系统，藉此吸纳新客户。”公司称。
DEK于2008年进军可替代能源市场，为生产太阳能电池及燃料电池提供高速及自动化印刷工艺。ASM太平洋称，太阳能行业逐渐重拾正轨，预计可为DEK业务带来重大增长契机。
DEK目前为全球各类客户提供服务，及于英国、中国、瑞士、新加坡及德国经营业务，并取得100多项专利及已安装18,000台机器设备，在全球各地聘用员工超过700人，产品出口至100多个国家。
截至2013年9月止前三季，DEK录得营业额1.05亿美元，净利697万美元，资产净值5,507万美元。2012年度营业额和净利分别为1.67亿美元和1,923万美元。
ASM太平洋称，收购交易须在多项先决条件达成或豁免后方告完成，交易代价将以内部资源拨付，但亦会考虑其他对外融资方案，包括债务及其他工具。
香港时间10:14，ASM太平洋涨0.7%，报64.5港元；大市恒生指数 则跌0.65%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。