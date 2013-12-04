新债招标：中国五年续发国债收益率4.2838%，低于预期--业内人士

路透北京12月4日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币五年期续发固息国债，中标收益率为4.2838%，低于此前市场预测均值4.34%。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为4.3154%，首场投标倍数为2.04倍。

今日招标新债为今年第23期五年品种第一次续发。按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标。

该期债12月5日至12月9日进行分销，12月11日起与原发行部分合并上市交易。