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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 11:45 BJT

新债招标：中国五年续发国债收益率4.2838%，低于预期--业内人士

路透北京12月4日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币五年期续发固息国债，中标收益率为4.2838%，低于此前市场预测均值4.34%。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为4.3154%，首场投标倍数为2.04倍。

今日招标新债为今年第23期五年品种第一次续发。按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标。

该期债12月5日至12月9日进行分销，12月11日起与原发行部分合并上市交易。

财政部今年第23期记账式附息国债 从2013年11月7日开始计息，票面利率4.13%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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