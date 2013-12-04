新债招标：中国五年续发国债收益率4.2838%，低于预期--业内人士

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
路透北京12月4日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币五年期续发固息国债，中标收益率为4.2838%，低于此前市场预测均值4.34%。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为4.3154%，首场投标倍数为2.04倍。
今日招标新债为今年第23期五年品种第一次续发。按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标。
该期债12月5日至12月9日进行分销，12月11日起与原发行部分合并上市交易。
财政部今年第23期记账式附息国债 从2013年11月7日开始计息，票面利率4.13%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。