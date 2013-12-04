版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 10:25 BJT

台湾债市：10年券报价稀疏，非农数据公布前审慎以对

路透台北12月4日 - 台湾10年公债102/10 发行前交易殖利率周三盘初略走高，交易商表示，受美国将于周末公布非农就业数据的不确定因素影响，市场交投谨慎，交易量萎缩。

一票券商交易员指出，指标债流动性不佳，盘面报价偏宽，由于102/10殖利率已较得标利率弹升约5个基点，接近发行前交易期间的上档支撑区，预料将可在此稍获喘息。

“还没见到明显停损，交易商觉得长券压在那边比较安全。”该交易员说。

观察市场最新动态：

* 年底交易员呈现半休息状态，交易量难以放大

* 周五美国非农就业数据公布前，市场交投谨慎

* 10年券殖利率在1.73-1.74%应可获得支撑

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.08-1.10%

* 102/10：1.71-1.73%

本地时间10:17时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率弹0.35基点报1.0955%

* 102/10期10年公债殖利率升0.60基点报1.7210%

以下为最新相关报导链接：

* 《美债周三展望》公债价格攀升，受助于美联储购债行动和股市走低

* 路透专访：美联储应提供升息计划的更多细节--旧金山联储总裁威廉姆斯

* 美国FED：官员强力支持逆回购工具提案，以平顺退出宽松货币政策

* 综述：中国明年将保持政策连续性稳定性，推进新型城镇化和土地改革 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐