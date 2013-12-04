台湾债市：10年券报价稀疏，非农数据公布前审慎以对

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透台北12月4日 - 台湾10年公债102/10 发行前交易殖利率周三盘初略走高，交易商表示，受美国将于周末公布非农就业数据的不确定因素影响，市场交投谨慎，交易量萎缩。
一票券商交易员指出，指标债流动性不佳，盘面报价偏宽，由于102/10殖利率已较得标利率弹升约5个基点，接近发行前交易期间的上档支撑区，预料将可在此稍获喘息。
“还没见到明显停损，交易商觉得长券压在那边比较安全。”该交易员说。
观察市场最新动态：
* 年底交易员呈现半休息状态，交易量难以放大
* 周五美国非农就业数据公布前，市场交投谨慎
* 10年券殖利率在1.73-1.74%应可获得支撑
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.08-1.10%
* 102/10：1.71-1.73%
本地时间10:17时最新报价：
* 102/11期五年公债殖利率弹0.35基点报1.0955%
* 102/10期10年公债殖利率升0.60基点报1.7210%
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* 《美债周三展望》公债价格攀升，受助于美联储购债行动和股市走低
* 路透专访：美联储应提供升息计划的更多细节--旧金山联储总裁威廉姆斯
* 美国FED：官员强力支持逆回购工具提案，以平顺退出宽松货币政策
* 综述：中国明年将保持政策连续性稳定性，推进新型城镇化和土地改革 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。