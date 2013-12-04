台湾债市：10年券报价稀疏，非农数据公布前审慎以对

路透台北12月4日 - 台湾10年公债102/10 发行前交易殖利率周三盘初略走高，交易商表示，受美国将于周末公布非农就业数据的不确定因素影响，市场交投谨慎，交易量萎缩。

一票券商交易员指出，指标债流动性不佳，盘面报价偏宽，由于102/10殖利率已较得标利率弹升约5个基点，接近发行前交易期间的上档支撑区，预料将可在此稍获喘息。