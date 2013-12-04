更新版 1-澳洲经济：第三季GDP增速逊于市场预期，因消费者支出令人失望

**消费意愿不高**

周三数据显示，澳洲2012年第三季整体商品及劳务总值较上年同期成长2.3%，远低于分析师所认定的正常水准3.25-3.5%，尽管这个全球第12大经济体的表现仍远远超越同侪。

与之相较，美国第三季成长1.6%、加拿大1.9%，英国则为成长1.5%，尽管欧盟景气复苏话题不断，但第三季经济较上年同期萎缩0.4%。

以当前币值计算，截至9月的12个月内产出总值为1.54万亿(兆)澳元(1.4万亿美元)，相当于澳洲2,300万人口平均每人贡献约66,619澳元。美国的人均GDP为53,211美元。

澳洲经济成长最大助力来自于国际贸易，因花费在扩充资源产出的巨额资金带动出口量大增，而随着部份开矿计画接近完成，进口则是呈现下滑。

这样的趋势还会延续数年之久，特别是液化天然气(LNG)出口料将在2015年呈现爆炸性增长。

不过消费者拒绝参与这场派对。家庭消费对于经济成长率的贡献度仅0.2个百分点，储蓄率更是弹升至11.1%，大出各界预料。

过去数月虽有众多迹象显示消费升温，但是澳洲能否将22年毫无衰退的经济成长纪录拉长至23年仍不无疑问。

“经济看来仍处于冲刺阶段，”澳洲联邦银行(CBA)首席经济学家Michael Blythe表示。