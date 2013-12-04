更新版 1-澳洲经济：第三季GDP增速逊于市场预期，因消费者支出令人失望

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
**消费意愿不高**
周三数据显示，澳洲2012年第三季整体商品及劳务总值较上年同期成长2.3%，远低于分析师所认定的正常水准3.25-3.5%，尽管这个全球第12大经济体的表现仍远远超越同侪。
与之相较，美国第三季成长1.6%、加拿大1.9%，英国则为成长1.5%，尽管欧盟景气复苏话题不断，但第三季经济较上年同期萎缩0.4%。
以当前币值计算，截至9月的12个月内产出总值为1.54万亿(兆)澳元(1.4万亿美元)，相当于澳洲2,300万人口平均每人贡献约66,619澳元。美国的人均GDP为53,211美元。
澳洲经济成长最大助力来自于国际贸易，因花费在扩充资源产出的巨额资金带动出口量大增，而随着部份开矿计画接近完成，进口则是呈现下滑。
这样的趋势还会延续数年之久，特别是液化天然气(LNG)出口料将在2015年呈现爆炸性增长。
不过消费者拒绝参与这场派对。家庭消费对于经济成长率的贡献度仅0.2个百分点，储蓄率更是弹升至11.1%，大出各界预料。
过去数月虽有众多迹象显示消费升温，但是澳洲能否将22年毫无衰退的经济成长纪录拉长至23年仍不无疑问。
“经济看来仍处于冲刺阶段，”澳洲联邦银行(CBA)首席经济学家Michael Blythe表示。
“目前见到的第四季经济数据相当令人振奋，但从今日的数据来看很难看出成长力道的转移。”(完) (编译 侯向明/张若琪/张明钧; 审校 张涛/田建华/于春红)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
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路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。