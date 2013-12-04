版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 10:47 BJT

台湾股市：盘中微幅上涨，在英国一法院作出裁定后宏达电重挫

路透台北12月4日 - 台湾股市周三早盘微幅上涨0.17%，营造建材类股 涨幅被宏达电 跌势所抑制。此前英国一法院裁定宏达电本周起必须停止在英国销售其One Mini智能手机，因其侵犯了芬兰竞争对手诺基亚的专利权。

宏达电重挫3.3%，带动电脑及周设类股 下滑0.4%。

加权股价指数 开盘约一小时后在狭幅区间波动，升至8,402.24点。

纺织纤维类股 和营造建材类股分别上涨0.6%和0.3%。台湾金融监管机构已放宽企业重估自身地产投资价值的规定，纺织和地产开发企业为主要受益者。 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐