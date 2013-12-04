台湾股市：盘中微幅上涨，在英国一法院作出裁定后宏达电重挫

路透台北12月4日 - 台湾股市周三早盘微幅上涨0.17%，营造建材类股 涨幅被宏达电 跌势所抑制。此前英国一法院裁定宏达电本周起必须停止在英国销售其One Mini智能手机，因其侵犯了芬兰竞争对手诺基亚的专利权。