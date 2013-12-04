台湾股市：盘中微幅上涨，在英国一法院作出裁定后宏达电重挫

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透台北12月4日 - 台湾股市周三早盘微幅上涨0.17%，营造建材类股 涨幅被宏达电 跌势所抑制。此前英国一法院裁定宏达电本周起必须停止在英国销售其One Mini智能手机，因其侵犯了芬兰竞争对手诺基亚的专利权。
宏达电重挫3.3%，带动电脑及周设类股 下滑0.4%。
加权股价指数 开盘约一小时后在狭幅区间波动，升至8,402.24点。
纺织纤维类股 和营造建材类股分别上涨0.6%和0.3%。台湾金融监管机构已放宽企业重估自身地产投资价值的规定，纺织和地产开发企业为主要受益者。 (完)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。