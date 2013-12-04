澳新汇市：疲弱GDP数据打击澳元跌至三个月低点，新西兰元受拖累

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
“毫无疑问，数据令人失望，但市场反应更多地凸显了持仓情况，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong表示。
最近数周，对冲基金一直大规模沽出澳元，很大程度上是由于资金从新兴市场相关货币转移向主要发达国家资产。
受澳元影响，新西兰元兑美元 从早盘的0.8254美元跌至0.8176美元。
澳元兑日圆 大幅下滑，最新报92.64日圆，盘中跌1%。
澳元兑欧元和英镑也大跌，澳元兑新西兰元 创下五年新低。
新西兰元技术阻力位在0.8257美元，即10-11月跌势的23.6%回档位。新西兰元过去两周均未突破该价位。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。