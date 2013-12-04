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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 10:52 BJT

澳新汇市：疲弱GDP数据打击澳元跌至三个月低点，新西兰元受拖累

“毫无疑问，数据令人失望，但市场反应更多地凸显了持仓情况，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong表示。

最近数周，对冲基金一直大规模沽出澳元，很大程度上是由于资金从新兴市场相关货币转移向主要发达国家资产。

受澳元影响，新西兰元兑美元 从早盘的0.8254美元跌至0.8176美元。

澳元兑日圆 大幅下滑，最新报92.64日圆，盘中跌1%。

澳元兑欧元和英镑也大跌，澳元兑新西兰元 创下五年新低。

新西兰元技术阻力位在0.8257美元，即10-11月跌势的23.6%回档位。新西兰元过去两周均未突破该价位。(完)

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