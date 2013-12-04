香港个股：渣打集团预计2013年度收入与去年大致持平，净息差轻微下跌

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
路透香港12月4日 - 业务聚焦亚洲的渣打集团 周三发表结算期前业务状况报告指出，集团预计2013年度收入与去年大致持平，净息差轻微下跌。
渣打集团行政总裁冼博德（Peter Sands）在一份声明中称“我们正应对短期挑战，务求在增长与回报之间取得适当平衡，并且于收入备受压力下成功实施严谨的成本管理。”
渣打表示，自今年8月开始至下半年，市况一直艰巨，而且情况可能会维持至年底，对下半年的业绩有重大影响，尤其是金融市场业务方面。而多个市场的流动性水平偏高，对边际利润构成影响，净息差受压。
集团预计，全年个人银行的收入以低单位数增长，而企业银行业务的收入大致持平。自营账收入持续疲软及金融市场业务近期承受的压力都是拖累2013年整体收入表现的主要因素。
下半年的减值总额预计较上半年有所增加，但须待明年3月公布全年业绩时才能确认。集团资金继续保持充裕，核心第一级资本比率较上半年的水平大致相若。
渣打此前调降未来两年的收入增长预估，长期目标仍为实现年收入增长至少10%，但短期内的增长率很可能是“较高的个位数”，主要受全球经济成长放缓以及监管收紧的影响。
由于印度卢比和印尼盾的新兴市场货币出现一定幅度贬值，渣打于今年第三季度收入录得低单位数跌幅，而前三季收入则有低单位数增长。 （完）
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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
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路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。