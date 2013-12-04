重发-韩国汇市：韩元持稳，抵住股市下跌影响

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
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路透首尔12月4日 - 韩元兑美元 周三早盘持稳，因担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快开始削减刺激措施，全球股市遭遇一波抛盘，而韩元展现出一定韧性。
韩元周二在下跌后寻获支撑，因日圆 中止急速跌势且出口商卖出美元。韩国出口商与日本同行竞争激烈，日圆走势会对韩元造成很大影响。
0230GMT，韩元兑美元 报1,061.1，略高出周二此间市场收盘价1,061.2。
“在美国数据出炉前，(新兴经济体)股汇市承压，但因有来自出口商的稳定美元卖盘，使韩元获得一些支撑，”一当地银行交易员说。
对于韩国议员周二表示朝鲜领导人金正恩的姑父张成泽据信已经被解职一事，交易商反应平淡。张成泽被认为是朝鲜“第二号人物”。
三年期公债期货12月合约升0.06点至105.37，因股市下跌提高了债券的避险吸引力。外资买超4,600亿韩元。
0230GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,061.1 1,061.2
日圆/韩元 10.3513/572 10.3408
韩国公债期货 * 105.37 105.31
韩国综合股价指数 1,992.16 2,009.36
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
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--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。