韩国股市：盘中触及约两周低位，投资人担忧美联储缩减QE

路透首尔12月4日 - 韩国股市周三早盘跌至将近两周最低，追随全球股市颓势，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能接近于缩减刺激举措，这让投资人感到不安。

0200GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.9%至1,990.85点，此前曾触及盘中低点1,989.06，也是11月22日以来最低。

大盘指数有可能连续第四日下跌，目前处于重要的心理关口2,000点下方，这是11月26日以来的首次。

“跟全球其他股市一样，在日圆疲弱给出口股构成压力之际，韩股缺乏比美联储宽松政策退场忧虑更重要的题材，”三星证券分析师Kim Yong-goo说。

起亚汽车 上涨1.8%，周二重挫5.2%之后有逢低买盘出现。

但现代汽车 持续挣扎，下跌1.1%，备受日圆走软的压力。