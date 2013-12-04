韩国股市：盘中触及约两周低位，投资人担忧美联储缩减QE

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透首尔12月4日 - 韩国股市周三早盘跌至将近两周最低，追随全球股市颓势，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能接近于缩减刺激举措，这让投资人感到不安。
0200GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.9%至1,990.85点，此前曾触及盘中低点1,989.06，也是11月22日以来最低。
大盘指数有可能连续第四日下跌，目前处于重要的心理关口2,000点下方，这是11月26日以来的首次。
“跟全球其他股市一样，在日圆疲弱给出口股构成压力之际，韩股缺乏比美联储宽松政策退场忧虑更重要的题材，”三星证券分析师Kim Yong-goo说。
起亚汽车 上涨1.8%，周二重挫5.2%之后有逢低买盘出现。
但现代汽车 持续挣扎，下跌1.1%，备受日圆走软的压力。
三星电子 下滑1.3%，本月迄今跌势未歇。(完)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。