中国贸易：国家质检总局再次退运五批12万吨进口美国转基因玉米

质检总局网站援引相关负责人介绍称，近日质检总局下属的福建、深圳和山东出入境检验检疫局相继从五批进口美国玉米中检出MIR162转基因成分，上述口岸检验检疫部门依法对五批共计120,642.7吨进口美国玉米作出了退运处理。