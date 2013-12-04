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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 11:25 BJT

中国贸易：国家质检总局再次退运五批12万吨进口美国转基因玉米

路透北京12月4日 - 中国质检总局周三称，再次退运五批12万吨进口美国转基因玉米，因其中检出MIR162转基因成分。

质检总局网站援引相关负责人介绍称，近日质检总局下属的福建、深圳和山东出入境检验检疫局相继从五批进口美国玉米中检出MIR162转基因成分，上述口岸检验检疫部门依法对五批共计120,642.7吨进口美国玉米作出了退运处理。

质检总局已将有关情况通报美方，要求其通报美玉米出口商加强出口前检验，保证美国进口玉米符合中国法律法规要求和质量安全标准。(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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