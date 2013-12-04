中国贸易：国家质检总局再次退运五批12万吨进口美国转基因玉米

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
路透北京12月4日 - 中国质检总局周三称，再次退运五批12万吨进口美国转基因玉米，因其中检出MIR162转基因成分。
质检总局网站援引相关负责人介绍称，近日质检总局下属的福建、深圳和山东出入境检验检疫局相继从五批进口美国玉米中检出MIR162转基因成分，上述口岸检验检疫部门依法对五批共计120,642.7吨进口美国玉米作出了退运处理。
质检总局已将有关情况通报美方，要求其通报美玉米出口商加强出口前检验，保证美国进口玉米符合中国法律法规要求和质量安全标准。(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。