中国能源：今年太阳能发电装机规模同比料增两倍--国家能源局

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
路透上海12月4日 - 中国国家能源局周三表示，今年以来国内新能源和可再生能源新增发电装机快速增长，预计到今年底，并网太阳能发电装机规模将达1,000万千瓦，较上年末增长200%。
能源局网站新闻稿显示，到2013年底，全国发电总装机料将达到12.35亿千瓦。其中水电、风电、核电和太阳能占发电总装机的比重料分别达到22.5%、6.1%、1.2%和0.8%。而火电装机占比将由2012年底的71.5%下降到69.6%。
能源局统计显示，今年1-10月，全国累计新增新能源和可再生能源发电装机3,595万千瓦，为去年同期的2倍，占新增发电装机57.1%，占比较去年同期提高19.5个百分点。
其中，水电新增2,228万千瓦，占新增装机35.4%；核电新增221万千瓦，风电新增785万千瓦，太阳能发电新增装机361万千瓦。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。