中国新债：广发银行拟发至多100亿次级债，是否交易所上市尚待明确

路透上海12月4日 - 据路透获得的债券募集信息，中国广发银行拟近期发行不超过100亿元人民币二级资本债券。由于这是银监会和证监会11月相关新政后首只较大规模银行次级债，市场对其是否会借机率先登陆交易所市场十分关注。

不过路透了解的信息显示，目前该期债发行尚在银监会审批，之后审批流程还包括央行，目前并未到达证监会和交易所，是否交易所上市尚待明确。

路透获得的该期债募集信息显示，该债券主体评级AAA，债项评级AA+,主承销商余额包销，分两个品种，10年期，第五年末附发行人赎回权；15年期，第10年末附发行人赎回权。

关键的减记条款显示，当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下，自触发事件发生日次日起，不可撤销地对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。

当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。

减记条款的设计令其按照银监会规定，可计入附属二级资本，且按照银监会和证监会联合发布的《关于商业银行发行公司债券补充资本的指导意见》，上市和拟上市的银行发行的包含减记条款的公司债均可在交易所上市。

不过广发银行此期次级债能否率先登陆交易所尚有不确定性，除了证监会监管审批流程外，按照上述意见，减记债可以在交易所备案后非公开发行，或者报证监会批准后公开发行，但交易所应当实行差异化的交易机制安排，建立投资者适当性管理制度，健全风控机制。