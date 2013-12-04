中国新债：广发银行拟发至多100亿次级债，是否交易所上市尚待明确

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海12月4日 - 据路透获得的债券募集信息，中国广发银行拟近期发行不超过100亿元人民币二级资本债券。由于这是银监会和证监会11月相关新政后首只较大规模银行次级债，市场对其是否会借机率先登陆交易所市场十分关注。
不过路透了解的信息显示，目前该期债发行尚在银监会审批，之后审批流程还包括央行，目前并未到达证监会和交易所，是否交易所上市尚待明确。
路透获得的该期债募集信息显示，该债券主体评级AAA，债项评级AA+,主承销商余额包销，分两个品种，10年期，第五年末附发行人赎回权；15年期，第10年末附发行人赎回权。
关键的减记条款显示，当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下，自触发事件发生日次日起，不可撤销地对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。
当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。
减记条款的设计令其按照银监会规定，可计入附属二级资本，且按照银监会和证监会联合发布的《关于商业银行发行公司债券补充资本的指导意见》，上市和拟上市的银行发行的包含减记条款的公司债均可在交易所上市。
不过广发银行此期次级债能否率先登陆交易所尚有不确定性，除了证监会监管审批流程外，按照上述意见，减记债可以在交易所备案后非公开发行，或者报证监会批准后公开发行，但交易所应当实行差异化的交易机制安排，建立投资者适当性管理制度，健全风控机制。
由于无论公开发行还是上市后交易的差异化交易机制，投资者适当性管理办法均尚未公布，因此最终是否登陆交易所，尚需等待细则落地。（完） (发稿 徐永；审校 张喜良)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。