中国公开市场：时隔两周再停14天逆回购，本周净回笼470亿--业内人士

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透上海12月5日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作。这也意味着，在时隔两周后，14天期逆回购再次缺席。据此计算，本周将净回笼470亿元人民币。
周二央行进行了180亿元七天期逆回购操作，规模较上周同期减逾四成，利率持平于4.10%。此前两周为连续净投放，其中上周净投放规模为170亿元，当周三年央票也自7月中来首次未续做。
自10月起，央行公开市场除到期续做三年央票外，逆回购操作方面，七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。
央行公开市场操作年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)
**央行公开市场相关报导 CN/MMTCN
**公开市场回购及央票未到期表格 CN/MMTCN-CFACT (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
注：采购经理人指数(PMI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选