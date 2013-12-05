中国公开市场：时隔两周再停14天逆回购，本周净回笼470亿--业内人士

路透上海12月5日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作。这也意味着，在时隔两周后，14天期逆回购再次缺席。据此计算，本周将净回笼470亿元人民币。

周二央行进行了180亿元七天期逆回购操作，规模较上周同期减逾四成，利率持平于4.10%。此前两周为连续净投放，其中上周净投放规模为170亿元，当周三年央票也自7月中来首次未续做。

自10月起，央行公开市场除到期续做三年央票外，逆回购操作方面，七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

央行公开市场操作年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)

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