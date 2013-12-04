中国债市动态：现券成交清淡静待国债招标结果，IRS上行显示分歧犹存

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
路透上海12月4日 - 中国银行间债市周三早盘现券成交清淡，因今日有五年期国债招标续发，机构大多静待中标结果的指引，不过由于年内国债供给已不多，该期国债应需求不错，料将支撑二级市场国债表现。
不过市场人士指出，IRS继上日小涨后，早盘延续上行，特别是长端升幅较为明显，IRS与现券走势有所背离显示市场分歧犹存，现券收益率难现上周的单边下行走势，短期或仍有震荡。
“感觉现券还是有些买盘的，不过成交不多，可能在等五年国债（招标结果）。”上海一银行交易员称。
他认为，国债的发行计划相对固定，而年末及年初一向是国债供给的低谷，在配置盘的推动下，应能支持其一级和二级市场的表现；相对而言，金融债的发行可能会根据市况进行动态调整，供给压力较为不确定，其走势可能也会稍逊于国债。
财政部周三续招标发行五年期固息国债，具体时间为10：35－11：35。路透调查显示，年内国债发行渐进尾声，近来现券的整体暖势亦给投资需求以信心，是次国债招标有望延续周内一级偏好的发行情况，机构收益率预测均值落在4.34%附近。
剩余期限约9.72年的固息国债130018券最新报价对应收益率 为4.45%/4.38%，上日末笔为4.46%/4.40%。
五年期国债期货主力合约 早盘收报92.500元，升0.224元，或0.24%。 (完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。