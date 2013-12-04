中国债市动态：现券成交清淡静待国债招标结果，IRS上行显示分歧犹存

路透上海12月4日 - 中国银行间债市周三早盘现券成交清淡，因今日有五年期国债招标续发，机构大多静待中标结果的指引，不过由于年内国债供给已不多，该期国债应需求不错，料将支撑二级市场国债表现。

不过市场人士指出，IRS继上日小涨后，早盘延续上行，特别是长端升幅较为明显，IRS与现券走势有所背离显示市场分歧犹存，现券收益率难现上周的单边下行走势，短期或仍有震荡。

“感觉现券还是有些买盘的，不过成交不多，可能在等五年国债（招标结果）。”上海一银行交易员称。

他认为，国债的发行计划相对固定，而年末及年初一向是国债供给的低谷，在配置盘的推动下，应能支持其一级和二级市场的表现；相对而言，金融债的发行可能会根据市况进行动态调整，供给压力较为不确定，其走势可能也会稍逊于国债。

财政部周三续招标发行五年期固息国债，具体时间为10：35－11：35。路透调查显示，年内国债发行渐进尾声，近来现券的整体暖势亦给投资需求以信心，是次国债招标有望延续周内一级偏好的发行情况，机构收益率预测均值落在4.34%附近。

剩余期限约9.72年的固息国债130018券最新报价对应收益率 为4.45%/4.38%，上日末笔为4.46%/4.40%。