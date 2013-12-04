《分析》美国投资者看上欧洲股票，因欧洲前景改善

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
欧洲央行降息导致欧元脱离两年高点，这应该有助于依赖出口的德国经济。
欧盟执委会上月预测2014年欧元区经济成长1.1%，而今年则料将萎缩0.4%。美国第三季GDP成长了2.8%。
伦敦巴克莱欧洲资产配置主管Guillermo Felices表示，他建议“作空”美国股票，同时作多一篮子德国 、欧洲 和日本 股指。
确实，欧元区经济成长仍然疲弱，而且某些成员国的失业率仍处于纪录高位。
但纽约Unio Capital执行长John Allison等人认为，欧元区情况持续改善将促进经济成长。他最近买入了欧洲股票。在他的全球投资组合中，欧洲股票占40%，与其中的美国资产配比相当。
“没有理由认为，这些流向欧洲股票的资金流即将停止，”他说。(完)
(编译 张涛/王翔琼/李婷仪；审校 田建华/艾茂林/白云)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。