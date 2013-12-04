《分析》美国投资者看上欧洲股票，因欧洲前景改善

欧洲央行降息导致欧元脱离两年高点，这应该有助于依赖出口的德国经济。

欧盟执委会上月预测2014年欧元区经济成长1.1%，而今年则料将萎缩0.4%。美国第三季GDP成长了2.8%。

伦敦巴克莱欧洲资产配置主管Guillermo Felices表示，他建议“作空”美国股票，同时作多一篮子德国 、欧洲 和日本 股指。

确实，欧元区经济成长仍然疲弱，而且某些成员国的失业率仍处于纪录高位。

但纽约Unio Capital执行长John Allison等人认为，欧元区情况持续改善将促进经济成长。他最近买入了欧洲股票。在他的全球投资组合中，欧洲股票占40%，与其中的美国资产配比相当。

“没有理由认为，这些流向欧洲股票的资金流即将停止，”他说。(完)