中国股市：沪综指早盘收升逾1%，上海本地股及自贸区板块活跃

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海12月4日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾1%，盘中并创出近三个月新高。分析师指出，昨日大盘止跌上涨，市场信心回升，今日个股全面反弹，而且概念股炒作活跃，上海自贸区概念及上海本地股受益于近期消息面而走势较强，大盘稳步推高，成交有所放大。
沪综指 早盘收报2,250.831点，涨28.161点或1.27%；早盘A股成交807亿元人民币，上日全天为1,006亿元。
“前两天我的看法是偏空的，不过‘两桶油’等大盘股周一的上涨，显然有政策性护盘目的，感觉上大盘最近跌不动。既然这样，个股行情就会活跃。”长江证券分析师宋中庆表示。
周一中国央行发布有关金融支持上海自贸区的多项举措，央行上海总部并预计大多举措三个月内落实，使得自贸区板块炒作升温。上港集团 、陆家嘴 等多个股票早盘涨停。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。