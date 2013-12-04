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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 11:44 BJT

中国股市：沪综指早盘收升逾1%，上海本地股及自贸区板块活跃

路透上海12月4日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾1%，盘中并创出近三个月新高。分析师指出，昨日大盘止跌上涨，市场信心回升，今日个股全面反弹，而且概念股炒作活跃，上海自贸区概念及上海本地股受益于近期消息面而走势较强，大盘稳步推高，成交有所放大。

沪综指 早盘收报2,250.831点，涨28.161点或1.27%；早盘A股成交807亿元人民币，上日全天为1,006亿元。

“前两天我的看法是偏空的，不过‘两桶油’等大盘股周一的上涨，显然有政策性护盘目的，感觉上大盘最近跌不动。既然这样，个股行情就会活跃。”长江证券分析师宋中庆表示。

周一中国央行发布有关金融支持上海自贸区的多项举措，央行上海总部并预计大多举措三个月内落实，使得自贸区板块炒作升温。上港集团 、陆家嘴 等多个股票早盘涨停。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
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