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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 11:54 BJT

日本债市：公债价格小幅上升，追随隔夜美债涨势且日股今日下滑

当日涨跌       上日
                                   最新报价    (基点)       收市价
                                                               
 两年期公债                          0.080%        +0.0        0.080%
 五年期公债                          0.180%        -0.5        0.185%
 10年期公债                          0.625%        -0.5        0.630%
 20年期公债                          1.485%        -1.0        1.495%
 30年期公债                          1.655%        -1.0        1.665%
 10年期公债期货    <0#JGB:>          144.88       +0.04        144.84
                                                                     
 注1：公债期货涨跌为点数。                               
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成                                     
 交。                                                    
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    
    

 (编译 李婷仪/张涛；审校 王兴亚)
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