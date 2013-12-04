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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 11:50 BJT

《全球市场》亚洲股市大多回落，美联储缩减刺激言论再起

欧元兑美元 持稳于1.3595美元，距离上周所及一个月高点1.3622不远。

澳元兑美元 跌0.7%至0.9072美元，徘徊于上周触及的三个月低点0.9055附近，此前澳洲公布7-9月国内生产总值(GDP)，增幅逊于市场预期。

黄金和白银交投于近五个月低位。两者与股票一样，受通胀担忧影响而从美国的刺激政策中获益。

现货金 最新报每盎司1,222.74美元，接近周二的五个月低点1,215.60美元，现货银 报19.10美元，周二曾降至18.94美元。

但油价攀升，美国原油期货 触及五周高位，受美国石油库存意外减少支撑。

中国内地股市亦无视周边市场疲态，沪综指 触及12周高点，因外界对当局出台经济改革方案给予高度预期。(完)

(编译 田建华/王翔琼/李爽；审校 隋芬/张涛/王兴亚)
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