《全球市场》亚洲股市大多回落，美联储缩减刺激言论再起

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
欧元兑美元 持稳于1.3595美元，距离上周所及一个月高点1.3622不远。
澳元兑美元 跌0.7%至0.9072美元，徘徊于上周触及的三个月低点0.9055附近，此前澳洲公布7-9月国内生产总值(GDP)，增幅逊于市场预期。
黄金和白银交投于近五个月低位。两者与股票一样，受通胀担忧影响而从美国的刺激政策中获益。
现货金 最新报每盎司1,222.74美元，接近周二的五个月低点1,215.60美元，现货银 报19.10美元，周二曾降至18.94美元。
但油价攀升，美国原油期货 触及五周高位，受美国石油库存意外减少支撑。
中国内地股市亦无视周边市场疲态，沪综指 触及12周高点，因外界对当局出台经济改革方案给予高度预期。(完)
(编译 田建华/王翔琼/李爽；审校 隋芬/张涛/王兴亚)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。