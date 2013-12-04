《全球市场》亚洲股市大多回落，美联储缩减刺激言论再起

澳元兑美元 跌0.7%至0.9072美元，徘徊于上周触及的三个月低点0.9055附近，此前澳洲公布7-9月国内生产总值(GDP)，增幅逊于市场预期。

黄金和白银交投于近五个月低位。两者与股票一样，受通胀担忧影响而从美国的刺激政策中获益。