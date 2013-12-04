中国汇市：人民币早盘淡定微升无视中间价大涨，疑似干预不减

* 人民币即期早期微升

* 中间价大涨至6.13元创历史新高

* 大行购汇不松动仍锁住即期升值空间

路透北京12月4日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微升。今天中间价上涨58个点子至6.1300元创历史新高，但大行购汇仍未松动，令即期紧锁于10个点的波动空间，无法对中间价新高作出响应。

“早上还以为市场会稍微动一下呢，结果还是那么平静。”上海一城商行交易员说，由于波动过窄，自营交易意愿极低，基本上只做做正常的代客结购汇。

北京时间11:26，人民币兑美元即期报6.0918元，上日收报6.0924元。今日人民币兑美元中间价 为6.13元，上日中间价为6.1352元。

全球汇市方面，日圆周三在亚洲盘初全线走高，因投资者在重大事件之前锁定利润，其中包括本周稍晚美国将公布的就业数据。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1464/07，上日尾盘为6.1465。

北京时间11:26，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0812/50元，上一交易日尾盘报6.0828元。