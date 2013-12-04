中国汇市：人民币早盘淡定微升无视中间价大涨，疑似干预不减

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
* 人民币即期早期微升
* 中间价大涨至6.13元创历史新高
* 大行购汇不松动仍锁住即期升值空间
路透北京12月4日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微升。今天中间价上涨58个点子至6.1300元创历史新高，但大行购汇仍未松动，令即期紧锁于10个点的波动空间，无法对中间价新高作出响应。
“早上还以为市场会稍微动一下呢，结果还是那么平静。”上海一城商行交易员说，由于波动过窄，自营交易意愿极低，基本上只做做正常的代客结购汇。
北京时间11:26，人民币兑美元即期报6.0918元，上日收报6.0924元。今日人民币兑美元中间价 为6.13元，上日中间价为6.1352元。
全球汇市方面，日圆周三在亚洲盘初全线走高，因投资者在重大事件之前锁定利润，其中包括本周稍晚美国将公布的就业数据。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1464/07，上日尾盘为6.1465。
北京时间11:26，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0812/50元，上一交易日尾盘报6.0828元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。