中国货币市场：主要回购利率续降七天融出兴趣增，仍关注公开市场操作

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
路透北京12月4日 - 中国银行间市场周三主要质押式回购 加权利率延续回落态势，其中机构融出七天的意愿较上日提升，而14天因价格相对偏高，至问津者偏少。交易人士认为，趋向和缓的流动性，应对明日存款准备金清算，及330亿元人民币逆回购到期料无虞。
不过他们提到，仍关注周四央行公开市场的操作方式，预期不做任何操作或施小量逆回购概率较大。
“今天比较松的，隔夜供给充裕，七天需求的人多一点，但也基本能够满足。”华中一银行交易员称，明日的准备金清算是例行的，大家已有所准备，从今天的情况看，不至于冲击流动性又回到很紧张的局面。”
上海一券商交易员表示，14天、21天现在有点难出了，因为价格比较高，所以一些出不掉的就改成七天来出，这个期限供给比昨天要好一些，“我觉得基本算是供需平衡了”，但是一个月、两个月的供给还是比较少。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。
上述券商交易员认为，明日虽有330亿元的逆回购到期，及准备金清算这个叠加因素，但当前出资机构的类型还是比较丰富的，所以倾向淡定面对明日资金情况。其反而更担心央行公开市场的操作。
“虽然重启正回购的可能性不大，但我们还是有担心的，毕竟现在资金面比较松...觉得明天没有任何操作的概率更大。”他说。
中国银行间市场资金面渐趋缓和，加之没有国库现金定期存款到期等其他因素扰动，央行公开市场周二进行的七天期逆回购操作规模，较上周同期减逾四成至180亿元人民币，利率则继续持稳。
此外，业内人士周三透露，中国人民银行一级交易商今日上报需求未有变化，仍包括正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.7332 3.7373 -0.41
七天 4.5834 4.6233 -3.99
14天 5.6575 5.8750 -21.75
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.3900 2.5900 +180.00
七天 4.9800 4.7000 +28.00
14天 5.0000 5.0000 +0.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.8000 3.8100 -1.00
七天 4.6600 4.6200 +4.00
14天 5.7600 5.9300 -17.00
Shibor
其中:隔夜 3.7235 3.7250 -0.15
七天 4.5770 4.6000 -2.30
三个月 4.7778 4.7365 +4.13
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。