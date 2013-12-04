《焦点》日本央行无需先行放宽政策来缓冲上调消费税的影响--央行官员

佐藤健裕重申其观点，日本央行的目标应具有灵活性，允许有一些偏差，因为货币政策对经济的影响存在不确定性，所以很难让通胀率严格维持在2%。

对于通胀率可能大幅超过目前接近1%的水准，他表示怀疑，因为企业或许只是临时加薪，而且日本央行大举刺激举措不一定会提升公众对物价将维持升势的预期。

“短期物价上升是否会影响到中长期通胀预期存在高度不确定性，”他说。

佐藤健裕坚持日本央行的基本观点，即日本经济正在温和复苏，并称他并认为明年消费税上调不会导致经济成长严重下滑。