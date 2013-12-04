《焦点》日本央行无需先行放宽政策来缓冲上调消费税的影响--央行官员

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
佐藤健裕重申其观点，日本央行的目标应具有灵活性，允许有一些偏差，因为货币政策对经济的影响存在不确定性，所以很难让通胀率严格维持在2%。
对于通胀率可能大幅超过目前接近1%的水准，他表示怀疑，因为企业或许只是临时加薪，而且日本央行大举刺激举措不一定会提升公众对物价将维持升势的预期。
“短期物价上升是否会影响到中长期通胀预期存在高度不确定性，”他说。
佐藤健裕坚持日本央行的基本观点，即日本经济正在温和复苏，并称他并认为明年消费税上调不会导致经济成长严重下滑。
他强调，日本央行不应扩大刺激举措，除非日本遭遇像欧元区债务危机或雷曼兄弟倒闭那样严重的冲击。(完) (编译 艾茂林/白云/李爽 审校 田建华/张荻)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。