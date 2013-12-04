台湾债市：RP利率持平，公债交割无碍调度

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
路透台北12月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三大致持稳。今日有350亿台币公债交割，证券商资金缺口较大，不过市场供应充沛，因此也顺利完成调度，利率则持平在既有水准。
一票券商交易员表示，虽然是月初，但有少数投信的货币型基金遭寿险赎回，但整体而言，买券需求还是大于供给。有的投信找不到公司债标的，也愿意转作利率较低的公债。
另一证券商交易员则称，今日以到期续作为主，有的投信公司债RP在到期后，也依要求顺势将利率自0.68%下调至0.67%，而且也可以此利率水准跨过年底。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，同上日。
主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也同于上日。
今日有350亿台币的10年公债发行，本周宽松因素则有中钢公司债到期还本48亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。