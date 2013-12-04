台湾债市：RP利率持平，公债交割无碍调度

路透台北12月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三大致持稳。今日有350亿台币公债交割，证券商资金缺口较大，不过市场供应充沛，因此也顺利完成调度，利率则持平在既有水准。

一票券商交易员表示，虽然是月初，但有少数投信的货币型基金遭寿险赎回，但整体而言，买券需求还是大于供给。有的投信找不到公司债标的，也愿意转作利率较低的公债。

另一证券商交易员则称，今日以到期续作为主，有的投信公司债RP在到期后，也依要求顺势将利率自0.68%下调至0.67%，而且也可以此利率水准跨过年底。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，同上日。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也同于上日。