台湾个股：兆丰金已着手研究泛公股合并，一个月会有成果--董事长

路透台北12月4日 - 台湾兆丰金控 董事长蔡友才周三在立法院答询时表示，已着手研究泛公股合并，一个月会有成果。

针对外界频频点名兆丰金为泛公股合并的领头银行，蔡友才表示目前正研究泛公股的合并可能，该研究要由很多层面考量。

〞（合并）综效为最主要考量，〞蔡友才说。他也表示，例如由分行数、员工数、获利结构、海外布局据点、财务面、净值面等等。

金管会主委曾铭宗则表示，基于金管会的立场，在台湾的39家银行中希望所有银行能够进一步合并，在推向银行向亚洲区域银行的方向，〞希望泛公股银行不要缺席。〞

本地时间12:28时，兆丰金控下跌0.2%，报24.50台币；台股加权指数 小升0.44%。（完)