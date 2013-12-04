台湾个股：兆丰金已着手研究泛公股合并，一个月会有成果--董事长

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
路透台北12月4日 - 台湾兆丰金控 董事长蔡友才周三在立法院答询时表示，已着手研究泛公股合并，一个月会有成果。
针对外界频频点名兆丰金为泛公股合并的领头银行，蔡友才表示目前正研究泛公股的合并可能，该研究要由很多层面考量。
〞（合并）综效为最主要考量，〞蔡友才说。他也表示，例如由分行数、员工数、获利结构、海外布局据点、财务面、净值面等等。
金管会主委曾铭宗则表示，基于金管会的立场，在台湾的39家银行中希望所有银行能够进一步合并，在推向银行向亚洲区域银行的方向，〞希望泛公股银行不要缺席。〞
本地时间12:28时，兆丰金控下跌0.2%，报24.50台币；台股加权指数 小升0.44%。（完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。